Sabotaj zanlısına ömür boyu hapis istemi

T24-Yeni yıl öncesi Amsterdam-Detroit seferini yapan yolcu uçağına saldırı girişiminde bulunmakla suçlanan 23 yaşındaki sanık Ömer Faruk Abdülmuttalib hakkındaki iddialardan suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezasına çarptırılacak.

Deutsche welle'de yer alan habere göre,Detroit kamu hukuku mahkemesinin yedi sayfalık iddianamesinde; öldürmeye teşebbüs, kitlesel imha amaçlı ateşli silah bulundurmak, uçağa patlayıcı yerleştirerek kasti zarar vermeye teşebbüs gibi iddialar yer alıyor. Ancak iddialar arasında terör eylemi girişimi suçlaması bulunmuyor.

Yargılama bekleniyor

Mahkemenin sanık Abdülmuttalib hakkındaki iddianamesi Detroit Yüksek Mahkemesi'ne sunuldu. Nijeryalı sanık, halen Michigan eyaletinde tutuklu bulunuyor. Sanık hakkındaki davanın ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak mahkemedeki ilk sorgulamanın Cuma günü (08.12.2010) yapılması bekleniyor.

Noel günü Abdülmuttalib'in iç çamaşırına gizleyerek Delta Havayollarına ait uçağa sokmayı başardığı patlayıcının ateşleme sistemindeki arıza nedeniyle, saldırı son anda başarısızlığa uğramış ve uçaktaki yaklaşık 300 yolcu herhangi bir zarara uğramadan kurtarılabilmişti. Olayın sorumluluğunu Arap yarımadasındaki El Kaide üstlendi. Abdülmuttalib'in saldırı için Yemen'de eğitim aldığı iddia ediliyor.

500 bin terör zanlısı

ABD'li yolcu uçağına yönelik saldırı girişimi başta ABD olmak üzere havayolu taşımacılığında güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme alevlendirdi. Özellikle Amerikan gizli servisi saldırı girişimi öncesinde yeterli derecede önlem almamakla eleştiriliyor. ABD Başkanı Barack Obama da Beyaz Saray'da önceki gün düzenlediği güvenlik toplantısında, “mevcut güvenlik sisteminin çuvalladığını” söyledi.

Abdülmuttalib'in ismi ABD'nin terör zanlıları için hazırladığı güvenlik listesinde yer alsa da sanık hakkında uçuş yasağı bulunmuyordu. Abdulmuttalib'in babasının daha önce oğlunun “bir şeyler planlıyor olabileceği” endişesiyle Nijerya'daki ABD Büyükelçiliği ile temas kurduğu da ortaya çıkmış, ancak büyükelçilik, Abdulmuttalib’in Amerika vizesini iptal etmek yerine, yeni bir vize başvurusunda bulunması halinde hakkında tam soruşturma yapılmasına karar vermişti.

Washington yönetimi bugün konuyla ilgili gizli servisin hatalarını içeren ilk soruşturma raporunu açıklayacak. Söz konusu saldırı girişimine dair incelemeyi yürüten, ABD Başkanı Barack Obama'nın Terörle Mücadele Danışmanı John Brennan, olayda bazı insani hataların, güvenlik konusunda bazı yanılgıların olduğunu ve sistemi güçlendirmeleri gerektiğini ifade ederek, "Son olay, güvenlik ve istihbarat sisteminin daha güçlü hale getirilmesi ihtiyacını ortaya koydu, Obama da bunu yapacak" dedi.

