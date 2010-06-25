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Yaşam

Sabıkalı pist tekrar açılıyor

Onarım ve uzatma çalışmaları yapılan Atatürk Havalimanındaki 06-24 pisti, 30 Haziran'da hava trafiğine yeniden açılacak.

25 Haziran 2010 03:00

T24 - Onarım ve uzatma çalışmaları yapılan Atatürk Havalimanındaki 06-24 pisti, 30 Haziran'da hava trafiğine yeniden açılacak. Böylece havaalanı yılda 50 milyonun üzerinde yolcuya hizmet edebilecek.
    
Atatürk Havalimanı’nda kısa kaldığı için son 16 yılda 14 uçağın duramayıp kaza atlattığı 06-24 pistindeki çalışmaların sonuna gelindi.

8 Mart'ta hava trafiğine kapatılan pistin 2.300 metre olan uzunluğu 2600 metreye çıkarıldı.

Ulaştırma Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ''Pist, kötü hava şartlarında yetersiz kalıyordu. Mevcut beton kaplama çok yıpranmıştı. Yer yer uçuş güvenliğini tehdit edecek deformasyonlar görülüyordu'' dedi.

210 milyon liraya malolan pist, 30 Haziran saat 09.00 itibariyle uçuş trafiğine açılacak.

1 Temmuz’dan itibaren saatte 40 olan uçak iniş-kalkış sayısı 45'e çıkacak.

Atatürk Havalimanı, yapılan iyileştirmelerle beraber yılda 50 milyonun üzerinde yolcuya hizmet edebilecek.

 

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