Sabıka Holding broşürü nedeniyle CHP’liler hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaretten iddianame hazırlandı

Kara para akladığı, nitelikli dolandırıcılık yaptığı, bürokrasi ve yargıya rüşvet verdiği ileri sürülen Sezgin Baran Korkmaz ve holdingine ilişkin bilgilerin yer aldığı ‘SaBıKa Holding’ isimli kitapçığı nedeniyle CHP'li isimler hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten iddianame hazırlandı.

CHP Yüksek Disiplin Kurul Üyesi Doğuşcan Aydın Aygün paylaşımında, “Sabıka Holding broşürü nedeniyle, İl Sekreterimiz Kemal Yakar, İl Başkan Yardımcısı Mert Bahçetepe, İl Gençlik Kolu Başkanı Cem Aydın, Beşiktaş İlçe Başkanı Gözde Fil ve partililere Cumhurbaşkanına(TCK 299) ve K.G. Hakaretten(TCK125) iddianame hazırlandı. İfade özgülüğünü savunacağız!" ifadesini kullandı.