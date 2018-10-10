Sabiha Gökçen'in yolcu sayısı ilk 9 ayda 26 milyon sınırına dayandı

ANIL UÇAN / İSTANBUL,(DHA)- Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, bu yılın ilk 9 ayında yolcu sayısını geçen yıla göre yüzde 11 arttırdı ve 9 ayda toplam 25 milyon 900 bin kişiyi ağırladı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yıl boyunca yakaladığı çift haneli büyüme oranını yılın ilk 9 ayın sonunda da devam ettirdi. Geçen yılın Ocak-Eylül döneminde yaklaşık 23 milyon 400 bin yolcunun geçiş yaptığı İstanbul Sabiha Gökçen’den bu yılın aynı döneminde 25 milyon 900 bin yolcu geçiş yaptı. Buna göre ilk 9 ayda yolcu artışı yüzde 11 oldu. Bu yılın ilk 9 ayında dış hat yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 12 artışla yaklaşık 8 milyon 700 bin olurken, iç hat yolcu sayısı da yüzde 10 oranında artarak yaklaşık 17 milyon 200 bin oldu. Aynı dönemde havalimanından iniş ve kalkış yapan uçak sayısı ise yüzde 7 oranında artarak, 168 bin 360 olarak gerçekleşti.

EYLÜL AYINDA 3 MİLYON YOLCU

Öte yandan sadece Eylül ayında İstanbul Sabiha Gökçen’i toplam 3 milyon 66 bin kişi kullandı. Eylül ayında yolcu artışı geçen yıla göre yüzde 4 oldu. Bu artış yine sadece Eylül ayında dış hat yolcularında yüzde 7, iç hat yolcularında ise yüzde 3 olarak gerçekleşti.

“HEDEFİMİZ 2018 YILI HEDEFLERİNE ULAŞMAK”

İlk 9 aylık yolcu rakamları hakkında açıklamalar yapan Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG’nin CEO’su Ersel Göral, şunları söyledi: “2018 yılına girerken hedefimiz bu yılı çift haneli büyüme rakamı ile tamamlamaktı. Yılın ilk 3 çeyrek rakamlarına baktığımız zaman bu hedefimize ulaşmış olduğumuzu görüyoruz. Bizi mutlu eden bir başka gelişme de dış hat yolcu sayımızda ilk 9 ayda elde ettiğimiz yüzde 12’lik büyüme. Yoğun yaz sezonunu başarıyla geride bıraktık. Amacımız bu ivmeyi yılın geri kalan bölümünde de korumak ve 2018 yılı hedeflerimize ulaşmak.”

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