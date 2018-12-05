Sabiha Gökçen'e yapılacak cami için start verildi

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)-SABİHA Gökçen Havalimanı’na yapılacak cami yapımı ihalesi kapalı zarf açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek.

İstanbul’un şehir havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na yolcuların ve çalışanların kullanabilmesi için camii yapım projesi ihaleye çıkıyor. 9 bin metrekare inşaat alanında toplam 2 bin metre kare kapalı alana yapılacak cami yapımı ihalesi kapalı zarf açık ihale usulü gerçekleştirilecek. Cami inşaatı, ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalandıktan bir hafta sonra başlayıp 2019 yılı içinde hizmete açılacak.

17 ARALIK 2018 TARİHİ SON GÜN

İhaleye katılmak isteyen firmaların en geç 17 Aralık 2018 tarihine kadar Sabiha Gökçen Havalimanı terminal binası içinde bulunan LGM Satınalma Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor. İhale hakkında bilgi almak isteyenler, teknik şartnameye Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi olan İSG’nin sabihagokcen.aero adresindeki web sitesinden ulaşabilirler.