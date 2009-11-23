Sabiha Gökçen'e inişlere sis engeli

T24 - İstanbul'da, etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na uçak inişlerine izin verilmiyor.



Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azalmasının ardından Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na inecek olan uçaklar Atatürk Havalimanı'na yönlendiriliyor.



Yetkililer şu ana kadar yönlendirilen 3 uçağın Atatürk Havalimanı'na indiğini ve 4 uçağın daha iniş yapacağı belirtti.



Sis nedeniyle kazalar yaşanıyor



Bu arada, İstanbul'da gece saatlerinde etkisini artıran sis kazaları da beraberinde getirdi.



Düşen görüş mesafesi nedeni ile sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken arkasındaki aracın çarptığı bir otomobil yol ayrımında bulunan refüje çarptı.



Kaza 01:30 sıralarında TEM otoyolu Bağcılar mevkii Edirne istikameti Atatürk Havalimanı sapağında meydana geldi.



Sis nedeni ile görüş mesafesinin düştüğü yolda meydana gelen zincirleme kazada bir başka otomobilin çarptığı araç önünde seyreden araca arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisi ile araç yol ayrımındaki refüje çarptı. Kazada refüje vauran araçta bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı.