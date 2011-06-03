-SABİHA GÖKÇEN'E AVRUPA'DAN TASARIM ÖDÜLÜ İSTANBUL (A.A) - 03.06.2011 - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından iki yılda bir düzenlenen "Avrupa Çelik Tasarım Ödülü"ne değer bulundu. ISG'den yapılan açıklamada, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (European Convention for Constructional Steelwork-ECCS) tarafından 2 yılda bir verilen "Avrupa Çelik Tasarım Ödülleri-European Steel Design Awards 2011"e, Türkiye'de yapılan yarışmada birinci olduğu için katılmaya hak kazanan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın, geçen ay Düsseldorf'ta yapılan jüri değerlendirmesinde "Avrupa Çelik Tasarım Ödülü"ne layık görüldüğü belirtildi. Açıklamada, mimaride ve inşaatta çeliğin yaratıcı ve seçkin kullanımının cesaretlendirilmesi için gerçekleştirilen yarışmada, değerlendirmenin, çelik malzeme ve teknolojisinin özellikleri ile mimari tasarımın genel amaçları açısından uyumluluğu, özgünlük düzeyi, mimari çözümlerde yenilikçilik özelliği, yapının algılanmasında çelik konstrüksiyon özellikleri, taşıyıcı sistem tasarımında rasyonel çözümler, kuvvet ve dayanıklılık kriterleri ele alınarak yapıldığı kaydedildi. Ödül, 22 Eylül'de Almanya'nın Potsdam kentinde yapılacak törenle verilecek. Terminal, geçtiğimiz yıl da ABD'nin iş ve risk yönetimi analiz dergisi "Risk Management" tarafından "dünyanın en büyük sismik yalıtılmış yapısı" olarak gösterilmişti.