T24 LogoT24 Logo
Yaşam

SABİHA GÖKÇEN'E AVRUPA'DAN TASARIM ÖDÜLÜ İSTANBUL (A.A)

03 Haziran 2011 15:57

-SABİHA GÖKÇEN'E AVRUPA'DAN TASARIM ÖDÜLÜ İSTANBUL (A.A) - 03.06.2011 - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından iki yılda bir düzenlenen "Avrupa Çelik Tasarım Ödülü"ne değer bulundu. ISG'den yapılan açıklamada, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (European Convention for Constructional Steelwork-ECCS) tarafından 2 yılda bir verilen "Avrupa Çelik Tasarım Ödülleri-European Steel Design Awards 2011"e, Türkiye'de yapılan yarışmada birinci olduğu için katılmaya hak kazanan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın, geçen ay Düsseldorf'ta yapılan jüri değerlendirmesinde "Avrupa Çelik Tasarım Ödülü"ne layık görüldüğü belirtildi. Açıklamada, mimaride ve inşaatta çeliğin yaratıcı ve seçkin kullanımının cesaretlendirilmesi için gerçekleştirilen yarışmada, değerlendirmenin, çelik malzeme ve teknolojisinin özellikleri ile mimari tasarımın genel amaçları açısından uyumluluğu, özgünlük düzeyi, mimari çözümlerde yenilikçilik özelliği, yapının algılanmasında çelik konstrüksiyon özellikleri, taşıyıcı sistem tasarımında rasyonel çözümler, kuvvet ve dayanıklılık kriterleri ele alınarak yapıldığı kaydedildi.  Ödül, 22 Eylül'de Almanya'nın Potsdam kentinde yapılacak törenle verilecek.  Terminal, geçtiğimiz yıl da ABD'nin iş ve risk yönetimi analiz dergisi "Risk Management" tarafından "dünyanın en büyük sismik yalıtılmış yapısı" olarak gösterilmişti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24