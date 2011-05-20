-SABİHA GÖKÇEN'E AVRUPA BİRİNCİLİĞİ İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, dünyanın önde gelen havacılık haber ve analiz sitesi ''anna.aero'' tarafından, kapasitesi 10 milyon ve üzerinde olan havalimanları arasında, 2010 yılında Avrupa'da yolcu trafiğini en fazla artıran havalimanı (Fastest Growing Airport) seçildi. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş'den yapılan açıklamada, havacılık haber ve analiz sitesi ''anna.aero''nun, kapasitesi 10 milyon ve üzerinde olan havalimanları arasında yaptığı değerlendirmede, 2010 yılındaki yolcu trafiğini bir önceki yıla göre yüzde 75 artıran Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanını, Avrupa'da yolcu trafiği en fazla artan havalimanı seçtiği kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Üst Yöneticisi Gökhan Buğday, 2009 yılında da aynı site tarafından yolcu sayısı 5-10 milyon arasında değişen havalimanları arasında Avrupa'da yolcu trafiğini en fazla artıran havalimanı seçildiklerini hatırlatarak, üst üste aynı ödüle layık görülmenin Sabiha Gökçen'in başarısını tescillendirdiğini ifade etti.