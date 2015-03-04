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Yaşam

Sabiha Gökçen'deki arıza Erdoğan'ın uçağını alarma geçirdi

Havalimanına iniş yapamayan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı

04 Mart 2015 10:22

Suudi Arabistan Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişi sırasında meydana gelen hidrolik arıza nedeniyle pistte kaldı. Olay nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı yaklaşık yarım saat uçuşlara kapatıldı. Bu nedenle, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uçağı da havada 2 tur atmak zorunda kaldı.

 

Uçaklar havada tur attı

 

Havalimanına iniş yapamayan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Hidrolik arıza nedeniyle pistin ortasında kalan Suudi uçağı çekilirken, havalimanı saat 23.00 itibariyle yeniden uçuşlara açıldı.

 

Erdoğan’ın uçağı da havada 2 tur attı

 

Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatılmadan 10 dakika önce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da özel uçak ANA ile Ankara’dan Sabiha Gökçen’e doğru yola çıkmıştı. Erdoğan’ın uçağı, havalimanı uçuşlara açıldıktan 18 dakika sonra piste iniş yaptı. Erdoğan’ın uçağının da pistin kapalı olması nedeniyle havada 2 tur attığı öğrenildi.

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