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Sabiha Gökçen'de Zafer Bayramı coşkusu

Anıl UÇAN/İSTANBUL,(DHA)-30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bu sabah Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bando dinletisi yapıldı ve yolculara Türk Bayrağı dağıtıldı

30 Ağustos 2018 15:54

Anıl UÇAN/İSTANBUL,(DHA)-30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bu sabah Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda bando dinletisi yapıldı ve yolculara Türk Bayrağı dağıtıldı. 

30 Ağustos Zafer Bayramı Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda coşkuyla kutlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileri, yolculara terminal girişinde Türk Bayrağı dağıttı. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı Gidiş terminalinde 3 saat boyunva bando dinletisi yapıldı. Havalimanını kullanan yolcular keyifli anlar yaşarken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

(FOTOĞRAFLI)

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