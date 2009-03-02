Sabiha Gökçen'de kaza: 1 ölü

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, dış hatlar terminalinin inşası sırasında meydana gelen kazada, 1 işçi öldü.



Havalimanının çatı katında çalışan 2 işçi,, tavanın çökmesi sonucu, beton zemine çakıldı. Üzerine çok sayıda demir çatı malzemesi düşen ismi açıklanmayan bir işçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer işçi ise ağır yaralandı. Yaralı işçinin durumunun ağır olduğu bildiriliyor.



İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş'den (İSG) yapılan açıklamada, havalimanında 2 işçinin çatıdan düştüğü kazada, işçilerden birinin hayatını

kaybettiği, diğerinin tedavisine devam edildiğini belirtildi.



Yazılı açıklamada, yapımına geçen yıl Mayıs ayında başlanan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yeni dış hatlar terminali inşaatında 28 Şubat 2009 Cumartesi günü müessif bir iş kazası yaşandığı ifade edildi.



Emi İnşaat'ın alt taşeronu Koniküre şirketinin teknik kadrosundaki 2 işçinin çatıdan düştükleri kazada, işçilere ilk müdahalenin şantiyedeki tam teçhizatlı sağlık ekibince yapıldığı bildirilen açıklamada, işçilerden birinin hayatını kaybettiği, diğerinin tedavisine devam edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:



"Olaya ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgilerin aksine, terminalde bir çatı çökmesi olmadığı gibi, yaşanan olayın halihazırda faaliyette bulunan havalimanı operasyonu ile de hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Fiilen kullanılmakta olan terminallerde tüm operasyon aynen ve kesintisiz devam etmektedir. En üst düzeyde alınan ve uygulanan iş güvenliği tedbirleriyle yaklaşık 10

aydır devam etmekte olan yeni dış hatlar terminal binası inşaatında, alınan tüm bu tedbirlere rağmen yaşanan bu olay bizleri derinden yaralamıştır. Hayatını kaybeden işçiye Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dileriz. Yaralı işçinin de en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

