Sabiha Gökçen'de heyecanlı dakikalar

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda inişe geçen bir eğitim uçağı pistten çıktı. Uçaktaki öğretmen pilot ile öğrencisi kazayı yara almadan atlattı.

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri yetkililerinden alınan bilgiye göre, MedAir'e ait olduğu belirtilen Cessna-172 tipi bir eğitim uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişe geçti. Uçak, iniş takımları açılmayan uçak, gövdesi üzerine indi. Pistten çıkarak durabilen uçaktaki öğretmen pilot ile öğrencisinin olayı yara almadan atlattığı, kazanın oluş nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.