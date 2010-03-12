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Sabiha Gökçen'de hava trafiği aksadı

Cihazlarındaki arızaya sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi de eklenince hava trafiğinde aksamalar meydana geldi.

12 Mart 2010 02:00

T24 - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ILS olarak adlandırılan (Aletli Yaklaşma Sistemi) içindeki uçaklara mesafe bilgisi veren DME ve VOR seyrüsefer cihazlarındaki arızaya sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi de eklenince hava trafiğinde aksamalar meydana geldi.

Bu cihazların arızası nedeniyle yaklaşma görüş limitleri yükseltilen havalimanında 8 yolcu uçağı pisti pas geçerken iniş için gelen 3 uçak görüşün düzelmesi için havada bekletildi.

Türk Hava Yolları'nın TK - 873 sefer sayılı Antalya-İstanbul, Pegasus Hava Yolları'nın PGT-185 sefer sayılı Elazığ-İstanbul ve SunExpres Hava Yolları'nın XQ-871 sefer sayılı Frankfurt-İstanbul seferlerini yapan yolcu uçakları da Atatürk Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre görüş mesafesinin artması ve bulut tabanının yükselmesiyle uçuşlar 20.00'dan sonra normale döndü.

Önümüzdeki saatlerde sisin Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeniden etkili olması beklenirken, cihazlardaki arızanın 1 Mart'ta yayınlanan ve NOTAM adı verilen "Havacılara Uyarı Bilgisi" içinde bildirildiği öğrenildi.


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