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Yaşam

Sabiha Gökçen’de ‘apronda namaz’ uçağa rötar yaptırdı

Apronda namaz kılan grubu bekleyen Trabzon uçağı rötar yaptı

10 Aralık 2017 22:27

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, önceki gün saat 18.00'da kalkması planan Trabzon uçağı, apronda namaz kılan grubu beklemesi nedeniyle rötar yaptı.

Havalimanlarında yaşananlarla ilgili paylaşımlarda bulunan "HavaSosyalMedya" adlı Twitter hesabı, olayı grubun namaz kılması sırasında çekilen bir fotoğrafla duyurdu.

Hesaptan yapılan açıklamada "Dün akşam 18.00'de Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan (SAW) kalkması planlanan , TC-JFK kuyruk tescilli TK7434 sefer sayılı İstanbul-Trabzon (TZX) uçağı , namaz kılan yolcuları beklemesiyle beraber rötarlı şekilde kalktı" denildi.

 

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