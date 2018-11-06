Sabiha Gökçen-Tavşantepe metrosunun açılış tarihi belli oldu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Tavşantepe Raylı Sistem Metro Hattı’nın açılacağı tarih belli oldu. Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklama metro hattının 29 Ekim 2019 tarihinde açılacağını belirtti.

Şahin, "Kaynarca-Kurtköy-Sabiha Gökçen hattımız, Tavşantepeden Sabiha Gökçene kadar ki kısmı Ulaştırma Bakanlığımız tarafından yapılıyor. Şu anda alt yapı çalışmalarımızın çok önemli bir kısmı bitti. Sinyalizasyon ve diğer çalışmalar devam ediyor. 29 Ekim 2019 tarihi fiili olarak ve resmi olarak açılış tarihi ama biz sürecin daha hızlı bitmesi için çalışmaları devam ettiriyoruz. 2019 yılında inşallah Kadıköyden Sabiha Gökçen Havalimanına kadar kesintisiz ulaşımın sağlanacağı metro hattına hep beraber erişmiş olacağız" dedi.