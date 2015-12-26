Sabiha Gökçen patlamasını TAK örgütü üstlendi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında gerçekleşen saldırıyı, kurucuları arasında PKK'dan ayrılan bazı kişilerin de bulunduğu TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri / TeyrêBazên Azadiya Kurdistan) örgütü üstlendi. "Güneydoğu'daki operasyonlar nedeniyle böyle bir saldırının gerçekleştirildiğini" bildiren örgüt açıklamasında “Kürt şehirlerini harabeye çeviren bu faşist saldırılara karşı yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

23 Aralık günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçak park sahasında saat 02.00 sıralarında bir patlama meydana gelmişti. Patlamada 2 kadın temizlik görevlisi yaralanmış, yaralılardan durumu ağır olan 2 çocuk annesi Zehra Yamaç hayatını kaybetmişti. Patlamayla ilişkili olarak yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.

Sol Haber Portalı’nın haberine göre TAK'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Bu eylemimiz, Kürt şehirlerini harabeye çeviren bu faşist saldırılara karşı yapılmıştır. Eylemde hava alanında ciddi hasar meydana gelirken, 5 Uçak da ağır darbe almıştır. Erdoğan – AKP özel medyası, eylemin sonuçlarını bilinçli olarak çarpıtmaya ve böylece kendi hava sahasının güvenli olduğunu tüm dünyaya göstermeye çalışmaktadır. Havan toplarıyla yapılan bu saldırı aynı zamanda yeni dönem eylemselliğimizin de başlangıcı olacaktır. Savaşta hiç bir ahlaki kurala uymayan Erdoğan – AKP faşist diktatörlüğü ve onun işbirlikçileri kendi şehirlerinde de o kadar rahat yaşayamayacaklardır. Bundan sonra Türkiye’ye gelecek uluslararası havayolu şirketleri ve Türk vatandaşı olmayan yabancı turistlerin can güvenliğinden TAK olarak biz sorumlu olmayacağız."

TAK nasıl kuruldu?