Sabiha Gökçen iç hatlar ek terminalinde köprü montajına başlandı 

Anıl UÇAN/İSTANBUL -(DHA)-İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal binası iç hatlar genişleme projesi kapsamında yeni iskele bloğundaki yolcu köprülerinin montajına başlandı.

Türkiye\'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı\'nın büyüme çalışmaları kapsamında inşası yapılan, terminal binası iç hatlar genişleme projesi yeni iskele bloğundaki yolcu köprülerinin montajına başlandı. Montajı yapılan 4 köprü ile terminal binasındaki köprü sayısı 16\'dan toplamda 20\'ye çıkarken, mevcut terminal yolcu kapasitesi de yüzde 25 artarak, 33 milyondan 41 milyona yükselecek. Mevcut terminal binası da yaklaşık 25 bin metrekare büyüyecek. İç hatlar genişleme projesi kapsamında yapılan yeni iskele bloğunda, yolcu bekleme alanları, mescit ve ticari alanlar yer alacak. İç hatlar ilave terminal bloğunun bu yılın Temmuz ayında hizmete girmesi planlanıyor.

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