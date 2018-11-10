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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 09.05

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10 Kasım anma töreni Anıl UÇAN /İSTANBUL(DHA) - SABİHA Gökçen Havalimanı’nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80'inci yıl dönümünde saat 09

10 Kasım 2018 12:46

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda 10 Kasım anma töreni

Anıl UÇAN /İSTANBUL(DHA) - SABİHA Gökçen Havalimanı’nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80\'inci yıl dönümünde saat 09.05\'i gösterdiğinde hayat durdu.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen törene Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Nilgün Selvi, ISG CEO\'su Ersel Göral, HEAŞ Grup Başkanı Ramazan Örkan ile çok sayıda üst düzey yönetici, havalimanı çalışanları ve yolcular katıldı. Saat 09.05’te Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sirenler çalarken, katılımcılar bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

(FOTOĞRAFLI)

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