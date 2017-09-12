Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu sayısında yüzde 3 artış

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, bu yılın 8 ayında ise toplam 20 milyon 496 bin 800 yolcuya ev sahipliği yaptı. İlk 8 ayda yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 3 oranında arttı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı\'nın 8 aylık yolcu rakamları açıklandı.Havalimanı Ağustos ayında 3 milyon 60 bin 574 yolcuya ev sahipliği yaparken Ocak-Ağustos döneminde ise toplam yolcu sayısı 20 milyon 496 bin 800 olarak gerçekleşti.Yolcu artış oranı geçen yılın ilk 8 ayına oranla yüzde 3 arttı.Geçen yıl Ağustos ayında yolcu sayısı 2 milyon 964 bin 405 olurken, 8 aydaki toplam yolcu sayısı ise 19 milyon 810 bin 629 olarak gerçekleşmişti.

\"BÜYÜK BİR TALEPLE KARŞI KARŞIYA KALDIK\"

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG’nin yeni CEO’su Ersel Göral konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, yaz aylarında yoğun ve bir o kadar da başarılı bir operasyon dönemi geçirdiklerinin belirterek, “Ağustos ayında da yaz döneminin diğer aylarında olduğu gibi büyük bir taleple karşı karşıya kaldık. Amacımız tüm bu yoğunlukta, müşteri memnuniyetini de her zamanki gibi en üst seviyede tutabilmektir ” dedi