-SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA REKOR YOLCU ARTIŞI İSTANBUL (A.A) - 06.08.2010 - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), yılın 7 aylık döneminde 6 milyon 278 bin 923 yolcu sayısına ulaştı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 2009 yılının 7 aylık döneminde toplam 3 milyon 236 bin 607 olarak kaydedilen yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 94'lük artışla 6 milyon 278 bin 923 oldu. İSG, böylece geçen yıl ulaştığı 6,6 milyon yolcu rakamını bu yılın 7 ayında yakaladı. Öte yandan, geçen yıl Ocak-Temmuz döneminde 2 milyon 230 bin 366 olan iç hat yolcu sayısı, bu yıl Ocak-Temmuz döneminde 4 milyon 281 bin 716 olarak gerçekleşti. Buna göre, toplam iç hat yolcu artışı yüzde 92 oldu. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 6 bin 241 olan dış hat yolcu sayısı ise yüzde 98 oranında artışla 1 milyon 997 bin 207 rakamına ulaştı. İSG, tarihinin aylık bazda en yüksek yolcu rakamına ulaşıldığı Temmuz ayında iç hatta 816 bin 146, dış hatta ise 455 bin 767 yolcu sayısını buldu. Aylık toplamda ise 1 milyon 271 bin 913 yolcuya ulaşıldı. Geçen yılın Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında artış oranları iç hatlarda yüzde 89, dış hatlarda yüzde 94, toplamda ise yüzde 91 olarak gerçekleşti.