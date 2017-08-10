Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistte çukur oluştu; uçaklar Bursa'ya indi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Temmuz'da pistte oluşan çukur nedeniyle 20 dakika uçakların iniş ve kalkışları yapılamazken yine akşam saatlerinde pistte meydana gelen sorun Pegasus Havayolları'nın Trabzon ve KKTC'den gelen iki uçağının Bursa Yenişehir Havalimanı'na inmesine yol açtı.

Habertürk’ten Gökhan Artan'ın haberine göre; tek pisti olan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın pistinde zaman zaman sorun yaşanıyor.Bu sürede onarım çalışmaları nedeniyle uçaklar iniş ve kalkış yapamıyor.Havada tur atan uçaklar pistin onarım için beklemek zorunda kalıyor. Bugün akşam saatlerinde de pistte sıkıntı yaşandı. Saat 17:10 sıralarında pistte yaşanan sorun nedeniyle inişteki uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Kalkışlarda yapılamadı. Bu sırada Pegasus Havayolları'nın Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunu yapan Boeing 737-800 tipi PC1919 sefer sayılı uçağı pisti pas geçerek Bursa Yenişehir Havalimanı'na indi. Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlisi de saat 17:17'de kalkış yapacak olan pilotlara, 10-12 dakika pistte çalışma olduğu bilgisini verdi. Yine Pegasus Havayolları'nın PC2817 sefer sayılı Trabzon'dan gelen Boeing 737-800 tipi uçağı da Bursa'ya yönlendirildi.Pistteki çalışmalar tamamlandıktan sonra iki uçakta yakıt ikmali yaptıktan sonra Sabiha Gökçen için yeniden havalandı.

Yolcular tepkili

Pegasus Havayolları da sosyal medyadan kendilerine tepki gösteren Bursa'ya inen yolculara, twitter hesabından yaptığı bilgilendirmede, "PC1919 nolu seferimiz Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kapalılık nedeniyle Bursa Havalimanı'na zorunlu iniş yapmıştır. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı uçuşumuzda yaşanan aksaklık nedeniyle üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz" ifadelerine yer verdi.