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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA KIŞ HAZIRLIKLARI

  Haber-Kamera: Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların aksamaması ve yolcuların mağdur olmaması için Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A

31 Ocak 2018 12:51

 

Haber-Kamera: Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların aksamaması ve yolcuların mağdur olmaması için Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ) tüm hazırlıklarını tamamladı.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda olumsuz hava koşullarında yolcuların rahat ve güvenli seyahat edebilmeleri için tüm hazırlıklar tamamlandı. HEAŞ, karla mücadehele için İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 6 adet çekerli tip kombine kar küreme aracı, 7 adet kompakt tip kar küreme aracı, 2 adet çok maksatlı apron küreme aracı, 2 adet de-icing sıvı serpme aracı, 4 adet körük arasına giren çok maksatlı kar küreme araçlarını hazır bekletiyor. Tüm karla mücadele araçlarının bakımlarının yapıldığı ve  kar yağışı esnasında HEAŞ ekipleri bu araçlarla birlikte 24 saat boyunca pist, taksi yolları ve apronu temizleme çalışmaları yapacağı öğrenildi. 

PİST 30 DAKİKADA TEMİZLENECEK
Türkiye\'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda beklenen kar yağışı sırasında pistlerin ve taksi yollarının buzlanmaması için 300 ton buz önleyici-buz çözücü sıvı malzeme hazır halde bekletiliyor. HEAŞ ekipleri kar yağışı sırasında karla kaplanan pisti 30 dakika içerisinde uçuşa hazır hale getirmek için hazırlıklarını yürütüyor.

ÖZEL DE-İCİNG ALANI YAPILDI
İstanbul’da kar yağışının olduğu günlerde kalkış yapacak uçakların kanatları, gövdeleri ve kuyrukları buzlanmaya karşı özel sıvıyla yıkanacak. De-icing ve anti-icing işlemi uçaklara pist başında hazırlanan 4 uçaklık özel alanda uygulanacak.

Görüntü Dökümü:
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-Sabiha Gökçen Havalimanı apronunda bekleyen kar küreme araçları
-Kar küreme araçları detayları
-Hazır halde bekletilen De-icing Sıvıları
-Detaylar
 

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