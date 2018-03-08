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 SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA KADINLARA  AYNA DAĞILDI

Haber-Kamera: Anıl UÇAN /İSTANBUL (DHA) Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda “8 Mart Dünya Kadınlar Günü" sebebiyle kadın yolculara ve kadın çalışanlara, kapağında  “Dünyanın en değerli kadınını görmek için kapağı açınız" yazısı bulunan el aynası dağ

08 Mart 2018 17:51

Haber-Kamera: Anıl UÇAN /İSTANBUL (DHA)
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda “8 Mart Dünya Kadınlar Günü\" sebebiyle kadın yolculara ve kadın çalışanlara, kapağında  “Dünyanın en değerli kadınını görmek için kapağı açınız\" yazısı bulunan el aynası dağıtıldı.
Bodruma gitmek için havalimanına gelen Yücel Karuser, “ Biz bir kadın olarak herşey aydınlık olsun istiyoruz. Şeffaf ve ayna kadar herşeyi yansıtan insanlar olsun istiyorum. Ayna için çok teşekkür ederim\" dedi.  Emekçi kadınların dünya kadınlar gününü kutlayan Özlem Aksoy Pilavcı ise “ Bütün emekçi kadınların gününü kutluyorum. Umarım eziyetsiz, problemsiz, sıkıntısız günlerimiz olsun. Hediyemiz için teşekkür ederim\" diye konuştu.
Buket Çetin de  Öncelike beni bu dünyaya getiren annemin, benim, yaşıtım ve özellikle bütün emekçi bütün kadınların gününü kutluyorum. Hediyeniz için çok teşekkür ederim. Çok anlamlı bir hediye\" dedi.
Havalimanında görev alan kadın personel de kendilerine hediye edilen karanfillere teşekkür ederek karşılık verdi.

Görüntü Dökümü 
-Yücel Karuser Röp.
-Özlem Aksoy Pilavcı Röp.
-Buket Çetin Röp.
-Ayna Dağıtılması
-Detaylar
 

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