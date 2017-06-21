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Dünya

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bekleme sürelerini azaltacak uygulama

İç hatlar uçuşlarında fast track hizmetini satın alan yolcular, bu geçişlerini artık iç hatlar giden yolcu asma katında bulunan özel geçiş noktasından yapacak

21 Haziran 2017 21:22

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yolcuların hayatını kolaylaştırması adına yeni uygulamalar devreye girdi. Bundan böyle yolcular biniş bankolarının üzerinde yanan yeşil veya kırmızı ışığa göre hangi biniş bankosunun uygun olup olmadığını görebilecek. Uygulama biniş bankolarının önündeki yığılmaları ortadan kaldıracak.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yolcuların yaz yoğunluğundan daha az etkilenmelerini sağlamak için yeni uygulamalar devreye girdi. İç hatlar uçuşlarında fast track (hızlı geçiş) hizmetini satın alan yolcular, bu geçişlerini artık iç hatlar giden yolcu asma katında bulunan özel geçiş noktasından yapacaklar. Yolcular, asma katta yeni hizmete geçecek olan yerden geçecekler.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminal binası içinde bulunan tüm biniş bankolarının daha etkili ve verimli şekilde kullanılmalarına olanak sağlayan sinyalizasyon uygulaması da hizmete girdi. Buna göre iç ve dış hatlarda check-in işlemini yapmak için kontuar önlerinde sırada bekleyen yolcular, kontuar üzerinde yanan yeşil ya da kırmızı ışığa göre hangi kontuarın uygun olup olmadığını görebilecek.

 

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