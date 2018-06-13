Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

ANIL UÇAN/İSTANBUL,(DHA)-Ramazan Bayramı’nı tatil yaparak değerlendirmek isteyenler Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yoğunluğa neden oldu.

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na akın etti. Yolcular bilet işlemlerinin gerçekleştirildiği konturlarda ve pasaport kontrol noktalarında zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG Operasyon Direktörü Göksu Güney misafirlerin toplu taşıma kullanarak havalimanına gelmelerini tavsiye ederek;” Yarın itibariyle büyük bir yoğunluğun içerisine giriyoruz. Bu yoğunluk pazartesi gününe kadar devam edecek. Bizim yine her bayramda her tatil döneminde aldığımız gibi bazı önlemlerimiz Bunu gerek paydaşlarımızla gerekse resmi kurumlarla koordine ediyoruz. Öncelikli olarak yolcuyla ilgili hizmetlerimizi direk olarak etkileyen güvenlik, temizlik gibi hizmetlerde personel sayımız artırıyoruz. Bunu bayram dönemi boyunca yapıyoruz. Otoparkımızda bazı önlemler alıyoruz. Otoparkta yoğunluklar bekliyoruz. Bu nedenle bu dönemde Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanacak yolculara özellikle toplu taşıma araçlarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Yine gelişlerinde iç hatlar için en 2 saat, dış hatlar için en az 3 saat öncesinde burada hazır olacak gibi gelmelerini istiyoruz” dedi.

“YAKLAŞIK 490 BİN YOLCU BEKLİYORUZ”

5 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 490 bin yolcu beklediklerini belirten iSG Operasyon Direktörü Göksu Güney;” Bu tatil döneminde yaklaşık 3 bin 300 uçuştan bahsedebiliriz. En azından şimdilik planlanmış olanlar bunlar. Bu uçuş sayısı 5 günü kapsıyor. Pazartesi günüde bizim için bir bayram dönüş günüdür. Bu 3 bin 300 uçuş kapsamında yaklaşık 490 bin yolcu civarı bir rakama geleceğiz. Bunun üçte biri dış hat, üçte ikisi iç hat olacak. Biz yolcularımıza toplu taşıma ve taksiyle buraya gelmelerini tavsiye ederiz. Çünkü özellikle bayram döneminde otoparkımızda ciddi yoğunluklar yaşıyoruz. Onun dışında Sabiha Gökçen Havalimanı olarak bizlerin internet sayfalarını, akıllı telefonlar üzerinden uygulamalarımızdan biz yolcularımıza anlık kapasite ve yoğunluk bilgilerini veriyoruz. Buradan bizi takip edebilirler. Yine ilgili numaralarımızdan bize ulaşabilirler” dedi.

“SENE SONUNDA ÇİFT HANELİ BÜYÜME AMACINDAYIZ”

İSG Operasyon Direktörü Göksu Güney;\" Bizim bu sezondan beklentilerimiz çok büyük. Şu anda geçen yıla göre yüzde 13’lük bir trafik artışımız var. Sene sonunda da bu artışımızı çift haneli rakamlarda bitirmek amacındayız. Şu an ki sektörel verilere ve uçuş trafik verilerine baktığımız zaman hali hazırda bunu başaracağız gibi görünüyor” dedi.

Bayram ve karne tatili Kıbrıs’a gideceğini söyleyen Acen Karaca,” Tatil için Kıbrıs’a gidiyoruz. Eğlence bir bayram bekliyorum. Anneannemler karne hediyesi olarak bu tatili hediye ettiler” dedi. Bayram tatili için 10 günlüğüne İzmir’e gideceklerini belirten Esra Bayat;”Oğlumla beraber İzmir’e gidiyoruz. Yaklaşık 10 gün İzmir’de hem denize girip hem de tatil yapacağız. Oğluma karne hediyesi. Bu sene liseye başlayacak. Hem sınav hem de karne hediyesi tatiline gidiyoruz” dedi. Timuçin Bayat ise; ” Sayısal sınav çok zordu. İyi bir tatili hak ettim. Bu sene çok yoğun geçti” dedi.

(FOTOĞRAFLI)