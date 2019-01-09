Sabiha Gökçen Havalimanı'na sosyal sorumluluk ödülü

ANIL UÇAN/İSTABUL(DHA)- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın soysal sorumluluk projesi ödül aldı.

Marketing Türkiye Dergisi ve Akademetre tarafından düzenlenen ve bu yıl beşinci kez verilen Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde Yılın En İtibarlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü, İstanbul Sabiha Gökçen ve İstanbul Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı (İZEV) ortaklığında gerçekleştirilen “Hayat ve Biz” projesine verildi. 2018 yılında marka itibarını en fazla artıran şirketlerin ödüllendirildiği gecede konuşma yapan Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, “Bu yıl ilk kez kurumsal sosyal sorumluluk projelerine ödül verdik.” Hayat ve Biz” projesini sadece ulusal sınırlar içinde kalmadı, global bir proje haline geldi. İZEV ve Sabiha Gökçen’in farkındalık yaratmak adına çok önemli bir projeye imza attılar” dedi.

“TEK AMACIMIZ ZİHİNLERDEKİ DUVARLARI YIKMAK”

Tek amaçlarının zihinlerdeki duvarları yıkmak olduğunu belirten Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG’nin Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, ”Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tek amacımız zihinlerdeki duvarları yıkmaktı. Projenin başarılı bir şekilde yoluna devam edeceğine inanıyorum” dedi.

İZEV yetkilileri de konuşmalarında projenin ortaya çıkışı ve geldiği nokta hakkında bilgiler verdiler. Konuşmaların ardından Marketing Türkiye Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, İSG ve İZEV’in yöneticilerine ödüllerini verdi. İSG ve İZEV’in ortak projesi Hayat ve Biz, daha önce de Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından ödüle layık görülmüştü.

“HAYAT VE BİZ” PROJESİ

İZEV’in Sabiha Gökçen Havalimanı desteğiyle hayata geçirdiği farklı bireylerin sesini sanatla duyurabilmek için hayata geçirdiği ‘Hayat ve Biz-Hayvanlar ve Biz\' projesi kapsamında Roger Waters\'ın ‘Another Brick in The Wall\' şarkısı yeniden seslendirilmişti. Şarkıyı farklı bireylerin hayatın her alanında olduklarını göstermek down sendromlu, otizmli ve mental farklılığı bulunan 16 İZEV’li gencin yanı sıra ünlü sanatçılar da şarkıyı seslendirmişti.