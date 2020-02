Sabiha Gökçen Havalimanı zihinlerdeki duvarları yıkacak

Anıl UÇAN/İSTANBUL-(DHA)- İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) ile birlikte hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi ile birlikte down sendromlu, otizmli ve mental farklılığı bulunan bireylerle ilgili zihinlerde oluşan duvarları yıkmayı hedefliyor.

İZEV\'in toplumda zihinsel engelli olarak tanımlanan down sendromlu, otizmli ve mental farklılığı bulunan bireylerin sesini sanat yoluyla duyurmak amacıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı sponsorluğunda hayata geçirdiği \'Hayat ve Biz\' programının ikincisi olan \'Hayvanlar ve Biz\' projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi\'nde gerçekleştiren tanıtıma İZEV\'li gençler ve ailelerinin yanı sıra iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

\"HAYATIN HER ALANINDA VARIZ\" DEDİLER

Farklı bireylerin kendi yaşam haklarını savunacakları ilk manifesto niteliğinde olan, Pink Floyd grubu ve Roger Waters\'ın desteğiyle \'Another Brick in the Wall\' şarkısını down sendromlu, otizmli ve mental farklılığı bulunan bireyler seslendirdi. Şarkının yeni adı \'Yaşam Hakkı-Duvar\' olurken, bireyler \'hayatın her alanında biz de varız\' mesajı verdiler. Program kapsamında down sendromlu, otizmli ve mental geriliği bulunan 13 genç, insana dair tüm duyguları temsil edecek kavramlarla ve doğada bu duyguların karşılığı olan hayvanlarla eşleştirilerek anı tablolarda yer aldı. Tabloların yer aldığı sergi İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı\'nda 19 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında sergilenecek.

\"PROJEYLE FARKINDALIĞI ARTIRMAYI AMAÇLADIK\"

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal açılış töreninde yaptığı konuşmasında, \"Bilindiği gibi bu sene İstanbul Sabiha Gökçen olarak havalimanı işletmesini devir almamızın 10\'uncu yıl dönümü. Bu önemli yılda bizim için en önemli projelerden bir tanesi bugün burada tanıtımı için bulunduğumuz İZEV\'in \'Hayvanlar ve Biz\' projesi. İstanbul Sabiha Gökçen Türkiye\'nin ilk engelsiz havalimanı kuruluşudur. Bizim böyle bir özelliğimiz var. Böyle bir projenin bir parçası olmamız da Türkiye\'nin ilk engelsiz havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı\'nı için çok önemli. Biz projeyle ilk tanıştığımız günden bu zamana kadar çok büyük bir heyecan içerisindeyiz. Down sendromlu gençlerin, bireylerin toplumdaki farkındalıklarını artırmak, algıları ve duvarları yıkmak için çok önemli bir projeye sponsor olduk. Bu projenin içerisinde olmak bizim için çok önemli. Farkındalığı artırmak için bu projede yer aldık. İnşallah önümüzdeki günlerde işbirliğimiz devam edecek\" dedi.

ÇOK GURURLU VE MUTLUYUZ

Sergide bulunan anı tablolarda yer alan Down Sendromlu Elif Yavuz çok gururlu ve mutlu olduğunu belirterek, \"Down Town Event Cafe\'de salon şefi olarak çalışıyorum. Bu projenin fikrinin \'Hayvanlar ve Biz\' olmasını istedik. Çekimler yapılırken çok eğlendik. Böyle bir şey ortaya çıkardık. Çok gurur verici ve mutluluk verici bir durum. Olağanüstü bir şey\" dedi. İZEV\'li Ali Pekin ise \"38 yaşındayım. Çok mutluyum. Tabloda aslan ve ben varım\" diye konuştu.

KUBAT\'TAN \'ANOTHER BRICK IN THE WALL\'

Pink Floyd\'un efsane ismi Rogers Waters\'ın İZEV\'E bağışladığı \'Another Brick in the Wall\' şarkısının Türkçe versiyonunun seslendirilmesinde destek olan Sanatçı Kubat ise önemli olan zihinlerdeki duvarların yıkılmasını olduğunu belirtti. Projeye Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç başta olmak üzere birçok kişinin katkı verdiğini anlatan Kubat, \"Farkındalık projesi kapsamında bütün arkadaşlar bir araya geldik. Bu proje bizi çok heyecanlandırdı. Çünkü \'Another Brick in the Wall\' şarkısı bizi çocukluğumuzdan beri ilgilendiren sevdiğimiz şarkılardan bir tanesi. Bu proje için şarkıyı almak için bir buçuk yıl uğraşmışlar. Çünkü projeyi iyi anlatmamız gerekiyordu. Ben de projenin en başından beri İZEV\'li gençleri benim \'badilerimi\' çok seviyorum. Her zaman yanlarına koşarım. Benim canım kardeşlerim. Çok değerliler benim için. Dolayısıyla böyle bir hassasiyet varken bize ne düşer diye düşünürken koca altı buçuk dakikalık klipten 10 saniyelik bir bölüm düştü. Ama severek yaptık. Gerçek starlar onlar. \'Yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar\' diyoruz\" ifadelerini kullandı.

