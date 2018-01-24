T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sabiha Gökçen Havalimanı zamanında kalkış oranında dünya 8'incisi oldu

  Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın zamanında kalkış oranı geçen yıla göre yüzde 11 artarak yüzde 88,49’a yükseldi

24 Ocak 2018 17:31

 

Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın zamanında kalkış oranı geçen yıla göre yüzde 11 artarak yüzde 88,49’a yükseldi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın 2016 yılında yüzde 79.23 olan zamanında kalış oranı bu yıl yüzde 11 artarak yüzde 88.49 oldu. 1 Ocak ve 31 Aralık 2017 tarihleri arasındaki uçuşlar üzerinden gerçekleştirilen araştırmaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan 2017 yılında kalkış yapan 109.840 uçaktan  yüzde 88,49’u zamanında kalktı. Yapılan araştırmada, Haziran ayı yüzde 94,17 ile en yüksek zamanında kalkış oranına sahip ay olurken, Ekim ayı yüzde 93,87’lik oranıyla ikinci sırada yer aldı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI DÜNYA 8’İNCİSİ OLDU

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 2017 yılı zamanında kalkış oranı ile kendi kategorisinde 8’inci oldu. Listede en dakik havalimanı ise  Japonya’da bulunan Osaka Havalimanı oldu. Osaka Havalimanı’nı Utah’ta bulunan Salt Lake City Havalimanı ve Japonya’da bulunan Sapporo Havalimanı takip ediyor.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UÇANİSTANBUL DHASabiha Gökçen Uluslararası HavalimanınınOcakAralıkSabiha Gökçen Uluslararası HavalimanındanYapılanHaziranEkimSABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI DÜNYAOLDU İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24