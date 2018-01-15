Sabiha Gökçen Havalimanı saldırısı soruşturması tamamlandı ; Fenerbahçe Stadında keşifte yakalanmış

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda 23 Aralık 2015 tarihinde meydana gelen ve 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucu hazırlanan fezleke, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderildi.

FENERBAHÇE STADININ ETRAFINDA KEŞİF YAPARKEN YAKALANMIŞ

Fezlekede saldırının PKK tarafından 4 adet havan topuyla yapıldığı, saldırıyı gerçekleştiren Harun Sozdar kod Ş.B.nin saldırıdan sonra Suriye\'ye kaçtığı, Fenerbahçe takımının maçında sansasyonel eylem yapmak için Türkiye\'ye döndüğü, Fenerbahçe stadının etrafında keşif yaparken uygulama sırasında yakalandığı belirtildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda 23 Aralık 2015 günü meydana gelen ve 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlamaya ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonuçlandı. Savcı Mesut Erdin Bayhan tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan fezleke, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderildi.

Fezlekede şüpheliler E.Z., Ş.B., Ö.K., M.H.O ve S.D.\'nin \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\", \"Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek\", \"Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma\", \"Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme\", \"İzinsiz olarak ateşli silah veya mermileri ülkeye sokmak, imal etmek, nakletmek, satmak\", \"Taammüden adam öldürme ve taammüden adam öldürmeye teşebbüs\", \"Terör örgütü propagandası yapmak\" ve \"Patlayıcı madde bulundurmak\" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

BİR KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİ YARALANDI

Sabiha Gökçen Havalimanı\'na yönelik olarak 23 Aralık 2015 tarihinde saat 02.05\'te gerçekleşen saldırının 4 havan topu ile yapıldığı anlatılan fezlekede, saldırı sonucu özel bir şirkete ait uçak içinde temizlik yapan Zehra Yamaş ve Canan Burgucu\'nun yaralandığı, Yamaç\'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği, hava ve kara araçlarının da zarar gördüğü bilgisine yer verildi.

23 SANİYEDE 4 HAVAN TOPU ATILMIŞ

Olay sonrası uzmanlar tarafından yapılan incelemede saldırının havan saldırısı olduğu belirtilen fezlekede, ilk saldırının 02.05.15\'de meydana geldiği ve 206 numaralı sabit körük altı kobas isimli otobüse isabet ettiği, ikinci saldırının 02.05.25. sıralarında gerçekleştiği ve özel havayolu şirketine ait 2 adet otomobile isabet ettiği, üçüncü patlamanın 02.05.35\'de meydana geldiği ve özel havayolu şirketine ait Boeing 738 model uçağın sağ kanat altına isabet ettiği, dördüncü patlamanın da 02.05.48\'de meydana geldiği ve boş alana isabet ettiği anlatıldı.

Saldırı sonrası Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından atış yapıldığı düşünülen yerden 8 adet toprak numunesi ve peçete alındığı bilgisine yer verilen fezlekede, numunelerde RDX (Kimyasal içerikli patlayıcı madde), ikinci numunede TNT, peçete üzerinde ise TNT+RDK bulgularının bulunduğu, ancak o tarih itibariyle numunelerde yapılan incelemelerde fail veya faillerin tespit edilemediği, iltisaklı kurumdan elde edilen bilgiler neticesinde Sabiha Gökçen Havalimanı\'na yapılan havan saldırısını açık kimliği tespit edilemeyen silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi Dijvar ve Harun kod isimli kişilerin gerekleştirdiği anlatıldı.

FAİL TESADÜFEN YAKALANDI

Dilovan Şiyar kod C.M. isimli örgüt mensubu tarafından yapılan fotoğraflı teşhis tutanağında saldırının faillerinin Harun Sozdar kod adlı Ş.B. olduğu ve bu şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtilen fezlekede, \"Bu kişi 28 Ekim 2017 günü 21.45 sıralarında Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi takım otobüsleri çıkış kapısı önünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yolu üzerinde yapılan uygulama yaptıkları sırada içinde Ş.B\'nin de bulunduğu bir araçtan bir şey atıldığını gördüler. Emniyet görevlilerince durdurulan araç içerisinde sağ yolcu koltuğunda oturan şüpheli Ş.B., Mehmet Şafii Karabulut adına tanzim edilmiş kendi fotoğrafı yapıştırılmış sahte nüfus cüzdanı ile yakalandı\" denildi.

FENERBAHÇE\'NİN MAÇ TAKVİMİ CEP TELEFONUNDA ÇIKTI

Şüpheli Ş.B\'nin üzerinde ele geçirilen cep telefonu içerisinde Fenerbahçe Futbol Kulübünün 30 Ekim 2017, 4 Kasım 2017 ve 19 Kasım 2017 tarihlerinde oynadığı/oynayacağı maçları gösteren ekran görüntüsüne rastlandığı belirtilen fezlekede, \"Şüpheli Ş.B yakalandığı yer ve Fenerbahçe Futbol Kulübüne ait maçları gösteren ekran alıntısını cep telefonu içerisinde bulundurması hususları, yakalandığı gün Kadıköy\'deki Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi\'ne yönelik olarak bombalı/suikast eylemi öncesinde keşif amacıyla o bölgede bulunduğunu gösterdiği\" anlatıldı.

SANSASYONEL EYLEM İÇİN GELMİŞ

Sabiha Gökçen Havalimanına yönelik eylemin Harun Sozdar kod adlı Ş.B ve Dijvar kod isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği savunulan fezlekede, \"Eylemin talimatının Ali Botan kod tarafından verildiği, Sabiha Gökçen Havalimanı eyleminde kullanılan patlayıcı ve silah düzeneklerinin Reşit Karker kod adlı örgüt mensubu tarafından ülkemize getirildiği, malzemelerin Nusaybin ilçesinden plaka bilgisi olmayan araç ile İstanbul\'a getirildiği, havan toplarının düzenek ile aktif hale getirilerek zaman ayarlı olarak otomatik şekilde ateşlendiği, bu düzeneğin yine Harun Sozdar kod adlı şüpheli Ş.B. ve Dijvar kod şahıs tarafından kurulduktan sonra zaman ayarlı gerçekleşen saldırı sonrası şahısların ilimizi terk ederek Suriye ülkesine dönüş yaptıkları, şüpheli Ş.B\'nin Irak\'ın kuzeyinde Zap alanında bulunan ve örgüt için silah, mühimmat, bomba eğitimi aldığı, almış olduğu eğitimler sonrası yine örgüt elemanları tarafından verilen eylem talimatları doğrultusunda ülkemize sansasyonel eylem yapmak üzere İstanbul\'a geldiği anlaşılmıştır\" denildi.