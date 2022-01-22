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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar yarın azaltılacak

Gerekçe olarak olumsuz hava koşulları gösterilirken, uçuşların yüzde 15 azaltılacağı duyuruldu

22 Ocak 2022 18:43

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yarın gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 15 azaltılacağını duyurdu.

HEAŞ'tan Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından yapılan açıklamada, bu kararın, İstanbul ve yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

HEAŞ, aynı nedenlerle bugün yapılması planlanan uçuşlarda da yüzde 25 kapasite kısıtlanması kararı almıştı.

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