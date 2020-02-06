Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tekrar başladı

Dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmeye çalışan İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayoları'na ait uçağı pistten çıktı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 180 kişi de yaralandı. Kaza sonrası havalimanı uçuşlara geçici olarak kapatılmıştı. Uçağın enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken saat 04:00 itibariyle havalimanı tekrar açıldı, uçuşlar yeniden başladı.

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Kazayla ilgili saat 03.40 sıralarında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, havalimanında basın toplantısı düzenledi. Kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Vali Yerlikaya, 174 yolcu ve 6 mürettebatın da yaralandığını ve tedavilerine devam edildiğini ifade etti. Havayolu şirketi tarafından kazanın meydana geldiği uçakta 12 ülkeden 22 yabancı uyruklu yolcu bulunduğunu belirten Vali Yerlikaya, havalimanının saat 04.00 itibariyle tekrar kullanıma açıldığını duyurdu.

Uçağın enkazının kaldırma işlemi devam edecek

Basın açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kaza sonrası kullanılamaz hale gelen uçağın enkazının kaldırma çalışmalarına devam edileceğini bildirdi. Ayrıca Yerlikaya, yaralılarla ilgili bilgilere de SABİM ALO 183 no'lu telefon hattından ulaşılabileceğini açıkladı.