Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş trafiğinin kapanmasından 21 saat sonra uçuşlar başladı. PC2297 sefer sayılı Dalaman uçağıyla piste ilk uçak indi. Ardından kalkan uçak ise PC 7211 sefer sayılı Amsterdam seferi oldu.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dün sabah saatlerinde yaşanan özel bir havayolu şirketinin yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından kapanan uçuş trafiği saat 06.30 itibariyle başladı. Check-in ve bagaj işlemlerini tamamlayan yolcular pasaport kontrol noktasından geçti. PC 2297 sefer sayılı Dalaman uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na 06.29'da indi.

Sabiha Gökçen'deki ilk kalkan uçak ise PC 7211 sefer sayılı Amsterdam seferi oldu.

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Pegasus'tan 84 ek sefer

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün iniş ve kalkışlı uçuşların iptali nedeniyle uçuşları etkilenen yolcular için 84 ek sefer planlandığını duyurdu.



Pegasus Hava Yolları'nın yaptığı açıklama şöyle;

"İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı pisti saat 06:00 itibarıyla açılmış ve Pegasus Hava Yolları olarak ilk uçuşumuz saat 06:20 itibarıyla gerçekleştirilmiştir. 7 Ocak 2020 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkışlı uçuşların iptali sebebiyle uçuşları etkilenen misafirlerimiz için 8-9-10-11-12 Ocak 2020 tarihlerine 84 ek sefer planlanmıştır. Uçuşları etkilenen misafirlerimiz bilet değişiklik ve iade işlemlerini ücretsiz olarak; flypgs.com’da “Bilet İşlemlerim” menüsünden, Pegasus Mobil Uygulamasında ise “Seyahatlerim” menüsünden gerçekleştirebilmektedir."



Planlanan ek seferlere havayolu şirketinin internet adresinden ulaşılabilmektedir.