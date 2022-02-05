Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kafe çalışanı kadını taciz eden turiste yurt dışı çıkış yasağı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın dış hatlar bölümünde İtalya’nın Milano şehrine uçmak için havalimanına gelen Romanya uyruklu Razvan-Constantin Ursache (24), kafede çalışan 23 yaşındaki bir kadını kasanın arkasına geçerek taciz etti.

Kadının bağırma seslerini duyan başka bir kafenin çalışanları ise durumu polis ekiplerine haber verdi. Şüpheli Ursache’nin olay yerine gelen polis ekiplerine direndiği de öğrenildi.