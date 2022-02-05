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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kafe çalışanı kadını taciz eden turiste yurt dışı çıkış yasağı

05 Şubat 2022 12:29

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kafede çalışan kadını taciz etmesinin ardından gözaltına alınan Romanyalı turist Razvan-Constantin Ursache hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
 
Sabiha Gökçen Havalimanı’nın dış hatlar bölümünde İtalya’nın Milano şehrine uçmak için havalimanına gelen Romanya uyruklu Razvan-Constantin Ursache (24), kafede çalışan 23 yaşındaki bir kadını kasanın arkasına geçerek taciz etti. 
 
Kadının bağırma seslerini duyan başka bir kafenin çalışanları ise durumu polis ekiplerine haber verdi. Şüpheli Ursache’nin olay yerine gelen polis ekiplerine direndiği de öğrenildi.
 
Gözaltına alınan Ursache, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.
 
Savcılık, ifadesinin ardından şüpheliyi ‘Cinsel saldırı’ suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.
Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanma talebini reddederek şüphelinin sevk edildiği suç maddesinden yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.
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