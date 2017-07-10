Sabiha Gökçen Havalimanı, 14,4 milyon yolcu ağırladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yolcu sayısı artışında 2009'dan itibaren arka arkaya 7 yıl Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı seçilen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2017 yılında da başarısını sürdürüyor.

Geçen yılın ilk 6 ayında toplam 14 milyon 162 bin 719 olarak gerçekleşen yolcu sayısı, 2017'nin aynı döneminde yüzde 2'lik artışla 14 milyon 412 bin 107 oldu. Geçen yıl ocak-haziran döneminde 9 milyon 656 bin 317 olan iç hat yolcu sayısı ise 2017'nin ocak-haziran döneminde 9 milyon 741 bin 570 olarak gerçekleşti. Buna göre toplam iç hat yolcu artışı yüzde 1 oldu. Geçen yılın aynı döneminde 4 milyon 506 bin 402 olan dış hat yolcu sayısı ise yüzde 4 artışla 4 milyon 670 bin 537 rakamına ulaştı.

Bu arada sadece haziran ayı baz alındığında geçen yıl toplam 2 milyon 399 bin 311 olarak gerçekleşen yolcu sayısı, yüzde 7 artarak 2017 yılının haziran ayında 2 milyon 570 bin 20 oldu.

Verilen bilgiye göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yolcuların yaz yoğunluğundan daha az etkilenmelerini sağlamak için yeni uygulamalar devreye girmeye başlamıştı. İç hatlar uçuşlarında hızlı geçiş (fast track) hizmetini satın alarak kullanan yolcular, bu geçişlerini artık iç hatlar giden yolcu asma katında bulunan özel geçiş noktasından yapıyor. Asma katta yeni hizmete geçen bu noktayı kullanan misafirler, böylece satın almış oldukları hızlı geçiş ayrıcalığından daha da avantajlı bir şekilde faydalanıyor.

Öte yandan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminal binası içinde bulunan tüm "check-in kontuarları"nın daha etkili ve verimli şekilde kullanılmalarına olanak sağlayan sinyalizasyon uygulaması da hizmete girdi.

Buna göre iç ve dış hatlarda "check-in" işlemini yapmak için kontuar önlerinde sırada bekleyen misafirler, kontuar üzerinde yanan yeşil ya da kırmızı ışığa göre hangi kontuarın uygun olup olmadığını görebilecek.