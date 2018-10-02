Sabiha Gökçen Havalimanı 10'uncu yılına özel tanıtım filmi yayınladı

ANIL UÇAN / İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. (İSG), havalimanı terminal işletmesini devralmasının 10\'uncu yıl dönümünü kutluyor.

Bu kapsamda 10\'uncu yıla özel bir tanıtım filmi yayımlandı. \"Stop motion\" adı verilen özel bir teknikle oluşturulan animasyon filmde Sabiha Gökçen Havalimanı\'nın zamanında kalkış oranında dünyada ilk 10\'a girmesi, 7 yıl arka arkaya Avrupa\'nın en hızlı büyüyen havalimanı olmasına ve 2. pist, metro inşaatı ve 31 Temmuz 2018\'de hizmete giren iç hatlar ek terminal binası gibi yatırımlara vurgu yapılıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda bulunan ekranlarda da gösterime sunulan film ayrıca kurumsal sosyal medya hesaplarında da yoğun ilgi görüyor.



İSG 10\'UNCU YILINI GERİDE BIRAKIYOR

Türkiye\'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı\'nın işletmesini gerçekleştiren İSG, 10\'uncu yılını geride bırakıyor. 1 Mayıs 2008\'de terminal ve diğer yan operasyonların işletmesini havalimanı meydan otoritesi HEAŞ\'dan devralan İSG, o tarihten bu yana terminal işletmesinin yanı sıra otopark, kargo hizmetleri, genel havacılık terminali ve otel hizmetlerini de yürütüyor. İSG\'nin terminal işletmesini devraldığı 2008 yılında 4.3 milyon yolcuya hizmet veren Sabiha Gökçen Havalimanı, geçen yılın sonunda 31.3 milyon yolcu sayısına ulaştı. 2009-2016 yılları arasında arka arkaya 7 yıl Avrupa\'nın yolcu sayısı artışında en hızlı büyüyen havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen, geride kalan 10 yıl boyunca sayısız ödül ve başarı elde etti.

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