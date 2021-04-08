Sabiha Gökçen'de sülük operasyonu!

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kırgızistan’a gitmek isteyen yabancı uyruklu yolcunun valizinden 3 bin 300 adet canlı tıbbi sülük ele geçirildi. Sülükler doğal yaşam alanlarına bırakılırken, yolcuya, 54 bin 555 TL idari para cezası uygulandı.



Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dün akşam saatlerinde Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Manas Havalimanı'na gitmek isteyen Kırgızistan Cumhuriyeti pasaportu taşıyan yabancı uyruklu bir kişinin valizinde canlı tıbbi sülük (Hirudo Verbana) olduğu tespit edildi.



Bunun üzerine İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’ne haber verildi. İhbar üzerine harekete geçen Su Kontrol görevlileri yasa dışı yolla izinsiz olarak Türkiye’den çıkarıldığı tespit edildi.



Ekipler, 3 bin 300 adet canlı tıbbi sülüğe el konuldu. El konulan sülükler canlı olduğundan doğal yaşam alanlarına bırakılmıştır. Şahsa 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 54 bin 555 TL idari para cezası uygulandı. (İHA)