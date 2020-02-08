Sabiha Gökçen’de bitirilemeyen ikinci pist inşaatının ortakları arasında Cengiz Holding ve Kalyon İnşaat da varmış

Sözcü'den Emre Deveci ve Can Mumay'ın haberine göre Haziran 2016’da 21/b davet usulüyle yapılan 1 milyar 397 milyon 839 bin 963 TL maliyete sahip Sabiha Gökçen ikinci pist ikinci etap ihalesini Makyol İnşaat kazandı. Ticaret Sicil Gazetesi’nden derlediğimiz bilgilere göre, 20 Aralık 2016’da “AKA İnşaat Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi” adıyla bir şirket kuruldu ve kuruluşundan kısa bir süre sonra Sabiha Gökçen’deki pist inşaatının alt yüklenicisi olarak bu şirket seçildi.





"Şirketin amacı: Pist yapmak"

Ticaret Sicil Gazetesi’nde A K A İnşaat’ın “Ortaklığın Oluşturulma Amacı” şöyle yer aldı: Sabiha Gökçen Havalimanı 2 Pist Ve Mütemmimleri II Etap İşleri (Yeni Pist, Apron, Taksiyolları Yapımı İle Mevcut Pistin Yenilenmesi ve Üstyapı Grubu İşler) Yapımı İşini Yapmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için ortaklık; işyeri açabilir, şantiyeler kurabilir, her türlü inşaat ve yapım faaliyetinde bulunabilir. Menkul ve Gayrimenkuller edinebilir, bunlara karşılık olarak teminat veya kefalet verebilir, gerekli gördüğü kurum ve kuruluşlar ile abonelik sözleşmesi imzalayabilir. Yukarıdaki amaçları gerçekleştirebilmek için gerekli gördüğü diğer tüm faaliyetleri yerine getirebilir. Ortaklığın Pilot Firması Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir.”





Yani AKA İnşaat Sabiha Gökçen’in ikinci pistinin yapılması için kurulmuş bir şirket. Ortaklığın pilot firması Kalyon İnşaat. Projede yer alan ve aynı zamanda Kalyon ile birlikte İstanbul Havalimanı’nı da işleten Cengiz İnşaat, AKA’da Ahen Madencilik firması ile yer alıyor. Pist yapım işini ihale eden Makyol da alt yüklenici şirkette, bağlı firması Atlas Madencilik ile bulunuyor.

Peki şirketin yetkilileri arasında Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre Makyol Holding’den Savaş Çebi (Makyol’un kurucusu Saffet Çebi’nin oğlu), Kalyon İnşaat’tan Haluk Kalyoncu (Kalyon İnşaat’ın kurucusu Cemal Kalyoncu’nun oğlu) ve aynı zamanda Cengiz Holding İcra Kurulu üyesi Uğur Cengiz.

Cengiz Holding görüş vermedi

Konuya dair, AKA İnşaat’ın Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan telefon numarasını arandığında Cengiz Holding çıktı. Cengiz Holding yetkilisinin, AKA İnşaat için verdiği telefon numarasınının aranması üzerine yanıt veren kişi de “telefonun AKA İnşaat’a ait olup olmadığı” sorusuna bile yanıt veremeyeceğini söyledi. Cengiz Holding yetkilileri konu hakkında görüş bildirmedi.

Bakan, 'pist yorgun' demişti

Sabiha Gökçen’de meydana gelen kazadan sadece iki gün önce Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen’le ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, “İstanbul’un trafiği de giderek artıyor ancak Sabiha Gökçen’de bir pistimiz var. Bu pistimiz çok yoruldu. Uçuşların olmadığı saatlerde gece hemen hemen her gece piste bakım yapılıyor” ifadelerini kullanmıştı.