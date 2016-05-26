"Şaban'la Recep'in aşkına Ramazan engel olamaz" pankartına hapis istemi!

İstanbul Beyoğlu'nda geçen yıl düzenlenen LGBTİ Onur Yürüyüşü’nde "Şaban'la Recep'in Aşkına Ramazan Engel Olamaz" pankartını açan 3 kişi hakkında dava açıldı. Savcılık, şüphelilerin 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapislerini talep etti.

Posta’da yer alan habere göre, İstanbul Beyoğlu’nda geçtiğimiz yıl 28 Haziran’da LGBTİ (Türkiye Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transgender ve İnterseks Birliği) Onur Yürüyüşü adlı etkinlikte “Şaban’la Recep’in Aşkına Ramazan Engel Olamaz” pankartı açan 3 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu savcılarından Umut Tepe tarafından hazırlanan iddianamede Mehmet Yalçınkaya, Hasan Emre Okumuş ve Davut Karacan “müşteki”, Hacer K., Muhittin G. ve Guris Ö. şüpheli olarak yer aldı. Şüphelilerin olay yerinde çekilen görüntülerden tespit edildiği ve ifadelerinin alındığı anlatılan iddianamede, özgürlüklerin mutlak olarak sınırsız olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Bir özgürlüğün başka bir özgürlüğün ihlali noktasına geldiği takdirde özgürlüklerin sınırlanmasının söz konusu olduğu ifade edilen iddianamede, “Anayasada düşünce özgürlüğünün kişilerin din ve vicdan özgürlüğünü ihlal etmediği sürece sınırsız olduğu anlatılarak, inanamayanların çeşitli dinlere inancı olan insanlara saygı duyması gerektiği gibi inananların da inanmayanlara karşı aynı saygıyı göstermelerinin gerekliliği belirtilmiştir” dendi.

“Müslümanlar için büyük önem taşıyan aylarla alay etmişlerdir”

Müslümanlar için recep, şaban ve ramazan aylarının "üç aylar" olarak adlandırıldığı ve manevi açıdan önemli bir zaman dilimini ifade ettiği vurgulanan iddianamede, “Recep, şaban ve ramazan ayları için 'Mübarek Üç Aylar’ ve ramazan ayı için 'On Bir Ayın Sultanı’ gibi sözlerle bu ayların ne kadar önemsendiği belirtildi. Müslümanlar için üç ayların büyük bir öneme sahip olduğu herkesçe bilinmektedir” ifadelerine yer verildi.

"Buna rağmen şüphelilerin Onur Yürüyüşü adı altında düzenlenen yürüyüşte açtıkları "Şaban’la Recep’in Aşkına Ramazan Engel Olamaz!!!" şeklindeki pankart ile Müslümanlar için büyük önem taşıyan aylarla alay ettikleri" kaydedilen iddianamede, şüphelilerin halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağıladığı ifade edildi.

1’er yıla kadar hapisle yargılanacaklar

Savcılık, 3 şüphelinin “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 6’şar aydan 1’er yıla kadar hapislerini talep etti. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, 3 şüpheli Ekim ayında hakim karşısına çıkacak.