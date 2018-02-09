Sabancı ve E.ON halka arz gelirini yine enerjiye aktaracak

İstanbul, 9 Şubat (DHA) – Enerjisa Enerji A.Ş.’nin hissedarları Sabancı Holding ve E.ON halka arzdan elde edilen geliri yine Türkiye’deki enerji işlerine aktarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Sabancı Holding ve E.ON’un eşit ortak hisse satışı yoluyla gerçekleşen Enerjisa Enerji A.Ş.’nin halka arzı, yabancı ve yerli yatırımcılardan gelen yüksek taleple Türkiye’nin TL bazında en büyük özel sektör halka arzı olarak tarihe geçti.

Enerjisa Enerji A.Ş.’nin halka arzı başarıyla tamamlanarak, 8 Şubat 2018 tarihinde ENJSA kodu ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Hisselerinin yüzde 20’si halka açılan Enerjisa Enerji A.Ş.’ye talep toplama sürecinde olduğu gibi ilk işlem gününde de yatırımcılar büyük ilgi gösterdi. Enerjisa Enerji A.Ş., ilk işlem gününde Borsa İstanbul’daki en yüksek işlem hacmine sahip olan hisse olarak dikkat çekti.

“Ülkemizden güç alıyoruz\"

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, \"Sabancı olarak tüm faaliyetlerimizde ülkemize olan güvenimizden güç alıyoruz. Enerji sektöründe de oluşan sağlıklı piyasa koşulları ve yüksek potansiyel bizim güvenle yolumuza devam etmemizi sağlıyor. Enerjisa Enerji A.Ş.’nin halka arzının hem yerli hem de yabancı yatırımcıdan gördüğü ilgi de ülkemizin ve sektörün potansiyelini bir kez daha ispatlıyor. Yaklaşık 5 kat talep topladığımız Enerjisa Enerji A.Ş.’nin halka arzında, özellikle de yabancı yatırımcılardan aldığımız büyük talep ile ekonomimize değer yaratmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Sabancı Holding olarak, halka arzdan oluşan kaynaklarımızı Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. şirketimizin sermaye artırımında kullanmayı planlıyoruz\" dedi.

“Halka arz, işin gerçek değerin kristalleştirdi”

E.ON CEO’su Johannes Teyssen ise halka arzın başarısının, sermaye piyasasının Enerjisa’ya olan güvenini açıkça gösterdiğini söyledi. Teyssen, “Bu, son yıllarda Türkiye\'de yapılan en büyük halka arz girişimlerinden biridir. Halka arzın başarısı, sermaye piyasasının, yatırımcıların kendilerine önemli fırsatlar sunan elektrik sektöründeki yüksek büyüme potansiyeline ikna olduklarını ve Enerjisa’ya olan güveni açıkça göstermektedir. Biz de Türkiye’ye ve enerji sektörüne olan güvenimizin, inancımızın sonucu olarak halka arzdan sağladığımız geliri, Türkiye’deki enerji işimizin sağlıklı olarak gelişmesi için kullanacağız” dedi. (Fotoğraflı)