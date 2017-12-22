Sabancı Vakfı’nden eğitim projelerine 1 milyon lira hibe

İstanbul, 22 Aralık (DHA) – Sabancı Vakfı sivil toplum kuruluşlarının “eğitim” alanındaki projelere 1 milyon lira hibe desteği verecek.

Sabancı Vakfı’nın kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmaları ve toplumsal yaşama aktif katılmaları amacıyla hayata geçirdiği Hibe Programı için 2018 yılı başvuruları 2 Ocak’ta başlıyor.

Eğitim alanındaki projelerin “Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi”, “Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması” ve “Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi” alanlarında kadın, genç ve engellilerin karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm üretmesi bekleniyor.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kadın, genç ve engelli bireylerin maruz kaldığı sorunlar eğitim ile aşılır” dedi.

Koyunsağan, Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle Hibe Programları kapsamında 10 yılda 137 projeye 16 milyon liralık hibe desteğinde bulunduğunu vurguladı ve ekledi:

“43 yıldır tüm bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum vizyonuyla pek çok proje hayata geçirdik. Bu projelerimizin odağında hep kadın, genç ve engelli bireyler yer aldı. Nüfusun önemli bir kısmını oluşturan kadın, genç ve engelli bireyler, maalesef toplumsal haklara erişim konusunda hala ciddi sorunlarla karşılaşıyorlar. Sabancı Vakfı olarak kadın, genç ve engelli bireylerin maruz kaldığı sorunların eğitim ile aşılacağına inanıyoruz. Bu nedenle hibe desteklerimizi eğitim başlığı altında topluyor; bu alanda uzman sivil toplum kuruluşları ile birlikte kalıcı çözümler üretmek için çalışıyoruz. Bu yıl sivil toplum kuruluşlarına vereceğimiz desteklerle de kalıcı etki yaratacağımıza inanıyoruz.”

Projelere 200 bin liraya kadar destek

2018 yılı Hibe Programı’na başvuracak projelere 50 bin lira ile 200 bin lira arasında hibe desteği sağlanacak. Desteklenecek projelerin en erken 16 Temmuz 2018’de başlaması ve en geç 12 Temmuz 2019 tarihinde sona ermesi gerekiyor. Başvuru yapacak sivil toplum kuruluşlarının en az bir ortak ile başvurmaları bekleniyor.

Hibe Programı başvuruları ve başvuru kriterleri hakkında detaylı bilgiye www.sabancivakfi.org adresinden ulaşılabiliyor. (Fotoğraflı)

