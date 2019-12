-Sabancı Vakfından üniversitelilere burs desteği İSTANBUL (A.A) - 06.09.2011 - Sabancı Vakfının, her yıl 380'i yeni olmak üzere toplam 1300'den fazla öğrenciye burs verdiği belirtilerek, yeni başvuruların 14 Ekim'e kadar üniversitelere yapılabileceği bildirildi. Vakıftan yapılan açıklamada, kuruluşundan bugüne 36 binin üzerinde üniversite öğrencisine burs vererek, öğrencilerin eğitimlerine devam etmelerine ve kendi geleceklerini yaratmalarına katkıda bulunulduğu belirtilerek, her yıl yaklaşık 380 yeni öğrenci olmak üzere, toplamda 1300'den fazla başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencisine burs verildiği ve 2011-2012 eğitim yılında da burs almaya hak kazanan lisans düzeyindeki öğrencilere her ay 310 TL, ön lisans düzeyindeki öğrencilere ise 170 TL burs ödemesi yapılacağı kaydedildi. Ekim ile haziran ayları arasında 9 ay süreyle nakit ödemeyi kapsayan ''Sabancı Vakfı Bursları''nın, karşılıksız olduğu ve öğrenciye mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmediği ifade edilen açıklamada, Vakfın, Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, Marmara, Orta Doğu Teknik ve Yıldız Teknik üniversitelerinin tam zamanlı statüde yeni yerleşen öğrencilere ve engelli öğrencilere yönelik burs programlarının bulunduğu bildirildi. Açıklamada, ''Üniversiteye Giriş Bursu''nun, Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) Sabancı Vakfınca belirlenen taban puanları sağlayan öğrencilere verildiği, bursiyerlerin, üniversitelerin burs komiteleri tarafından belirlendiği belirtilerek, şunlar ifade edildi: ''Kalkınmada Öncelikli İller Bursu, Vakıfça belirlenen 15 ilden birinde doğan ve orta öğrenimini yine bu illerden birinde tamamlayarak LYS'de yerleştirme puanı sıralaması açısından en üst sıralamada olan ve burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen her ilden 1'er öğrenciye veriliyor. Bu burslardan yararlanacak öğrencileri, ÖSYM'den alınan bilgiler sonucundane, Sabancı Vakfı belirliyor ve bursiyerler üniversiteler tarafından bilgilendiriliyor. 'Sabancı Vakfı-Vista Bursu', burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelerin meslek yüksekokullarına bağlı 2 yıllık 'Turizm ve Seyahat Hizmetleri' ile 'Turizm ve Otel İşletmeciliği' bölümlerine en az 65 orta öğretim başarı puanı ile sınavsız yerleştirilen öğrencilere veriliyor. Bursiyerler, üniversitelerin burs komiteleri tarafından belirleniyor. Engelli Öğrenciler Bursu', görme, ortopedik ve işitme engelli gruplar içerisinde olup, LYS'de yerleştirme puanı sıralaması açısından en üst sıralamada olan ve yurt içindeki devlet üniversitelerine yerleştirilen her gruptan 5'er öğrenciye veriliyor. Bu burslardan yararlanacak öğrenciler, ÖSYM'den alınan bilgiler neticesinde belirlenerek, yerleştirildikleri üniversiteler aracılığıyla veya Sabancı Vakfı tarafından bilgilendiriliyor.'' Açıklamada, Vakfın burslarına üniversitelerin burs başvuruları için geliştirdiği başvuru formu ve istenen belgelerle başvuru yapıldığı aktarılarak, ilan edilen koşullara uygun öğrencilerin, burs başvurularını kayıt hakkı kazandıkları üniversitelerin öğrenci işleri ya da burs ofislerine 14 Ekim'e kadar yapabileceği bildirildi.