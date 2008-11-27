Sabancı Vakfı'ndan sivil topluma büyük bağış

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Hüsnü Paçacıoğlu, sivil toplum kuruluşları veya diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından ''kadın'', ''gençlik'' ve ''engelliler'' alanında hazırlanacak projelere, toplam 1 milyon YTL'lik şartlı maddi destek verecekleri bir hibe programı hazırladıklarını bildirdi.



Paçacıoğlu, yaptığı açıklamada, 1974 yılında kurulan vakfın okul, öğretmenevi, yurt, sağlık merkezi ve kültür merkezi gibi kalıcı eserler yapmanın yanı sıra öğrencilere yönelik burslar da verdiğini, yılda 40-50 milyon YTL'lik bir harcama yapıldığını kaydetti.



Vakfın hibe programları kapsamında yeni açılan ''Toplumsal Gelişim Hibe Programı'' ile kadın, genç ve engellilerin toplumda eşit fırsatlara sahip olmalarının amaçlandığını belirten Paçacıoğlu, şunları söyledi: ''Sivil toplum kuruluşları veya diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlar

tarafından 'kadın', 'gençlik' ve 'engelliler' alanında 'toplumsal adalet', 'istihdam', 'toplumsal katılım' ve 'araştırma ve savunuculuk' konularında hazırlanacak projelere, toplam 1 milyon YTL'lik şartlı maddi destek vereceğiz.''



Proje başvurularının 20 Ocak 2009 tarihine kadar devam edeceğini belirten Paçacıoğlu, Sabancı Vakfı ve uzmanlar tarafından değerlendirilen ve ön elemeyi geçen projelere Nisan 2009'da kaynak aktarılacağını anlattı. Paçacıoğlu, başvuru koşullarının vakfın web sitesinde yer aldığını da anımsatarak, kadın, gençlik ve engelliler konusunda ayakları yere basan projeleri beklediklerini söyledi. En çok 18 aylık projelere destek vereceklerini ve desteklerin de en az 100 bin, en çok 300 bin YTL olacağını belirten Paçacıoğlu, projelerin tamamlanmasının takipçisi olacaklarını da dile getirdi. 'Hibe programında 5 yıl sonra her yıl 5 milyon YTL verebilecek noktaya gelmek istiyoruz'' diyen Paçacıoğlu, bu programlarla insanların hayatında fark yaratmayı hedeflediklerini kaydetti. Paçacıoğlu, vakıf olarak 1 Aralıkta ''Hibe programları ile fark yaratmak'' konulu bir seminer gerçekleştireceklerini, seminere Küresel Kadın Fonu Başkanı ve CEO'su Kavita Ramdas ile CIVICUS Onursal Başkanı Dr. Kumi Naidoo'nun konuşmacı olarak katılacağını söyledi.



Kriz ve vakıf çalışmaları



Paçacıoğlu, ekonomik krizin pek çok vakfı çok yakından ilgilendirdiğini, çalışmaların sekteye uğramaması için dikkatli davrandıklarını belirtti. Sabancı Vakfı'nın gelirlerinin önemli bir kısmının elindeki mal varlıklarının getirisi olduğunu anımsatan Paçacıoğlu, dolayısıyla vakfın son dönemde borsadaki gelişmelerden olumsuz etkilendiğini ifade etti. Paçacıoğlu, ''Kriz, vakfı da etkiledi. Vakfın mal varlığı hisse senetleri ve temettülerden oluşuyor. Geçen yıl sonu itibariyle 700 milyon dolar olan vakfın mal varlığı, krizle birlikte 250 milyon dolara düştü'' diye konuştu. 2009 bütçesini kriz şartlarını da göze alarak hazırladıklarını dile getiren Paçacıoğlu, ''İşlerin iyi gitmesini istiyoruz'' dedi.

