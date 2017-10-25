Sabancı Vakfı’ndan 10 yılda 16 milyon lira hibe desteği

İstanbul, 25 Ekim (DHA) – Türkiye’de hibe programlarını uygulayan ilk vakıf olan Sabancı Vakfı, 10 yılda 137 projeye 16 milyon TL hibe desteği verdi. Vakıf, kadın, genç ve engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları toplumsal sorunların çözümü için projeler hayata geçiren STK’ları “Ekim Zamanı Deneyim Paylaşım” toplantısında bir araya getirdi.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde 25 Ekim’de gerçekleşen toplantıda, 2016-2017 yıllarında Sabancı Vakfı’ndan hibe desteği alan altı sivil toplum kuruluşu (STK) projelerinin hikayelerini katılımcılarla paylaştı.

Sabancı Vakfı’nın 10 yıldır Hibe Programlarını yürüttüğünü belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Vakfımız, Sadıka Sabancı’nın, bir yüce Anadolu kadınının, tüm mal varlığını bağışlamasıyla 1974 yılında kuruldu. 43 yıldır ‘insan sevgisiyle’ ve ‘Bu topraklardan kazandıklarımızı bu toprakların insanlarıyla paylaşmak’ ilkesiyle çalışıyoruz. Kuruluşumuzdan 2006 yılına kadar toplumla paylaşmak anlayışını benimsedik. Bu anlayışla ülkemize pek çok kalıcı eser kazandırdık; eğitim, kültür-sanat ve spor alanlarında başarılı bireyleri destekledik. 2007 yılından bu yana ise toplumla paylaşmaya devam ederken, toplumsal meselelerin çözümüne destek olmayı da görev edindik. Bu dönemde kadınlar, gençler ve engellilerin karşılaştıkları sorunların çözümü için çalışan sivil toplum kuruluşlarını ve fark yaratan kişileri desteklemeye başladık. Türkiye’de hibe programlarını uygulayan ilk vakıf olarak verdiğimiz bu hibelerle sivil toplumun güçlenmesini hedef aldık” dedi.

Geçtiğimiz yıl bir strateji çalışması yaparak deneyimleri ve değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yeni yol haritasını benimsediklerini belirten Sabancı, “Önümüzdeki dönem için yarattığımız etkiyi daha da güçlendirmek amacıyla ‘kalıcı etki yaratma’ anlayışını benimsedik. Hibe Programlarımızın faaliyetlerimiz içindeki payını artırdık. Yıllık bütçesini iki milyon TL’ye çıkardık. Bu sayede desteklediğimiz projelerin derinleşmesini ve etkisinin daha da büyümesini sağlayacağız. (Fotoğraflı)

Hibe Programları kapsamında 10 yılda 137 projeye 16 milyon TL hibe desteği verdiklerini belirten Sabancı, “Hibe programlarımızla Türkiye’nin her bölgesinde yüzbinlerce insanın hayatına dokunduk. Erken yaşta evliliklerle mücadele sorunu toplumsal düzeyde kabul gördü. ‘Bizim böyle bir sorunumuz yok’ diyen erkekler bile meseleyi sahiplenmeye başladılar. Ayrımcılığa maruz kalan engelli üniversite öğrencileri, engelsiz kampüsler kurmak üzere yola çıktılar. Down sendromlu gençler çalışmaya ve kazandıkları parayla arkadaşlarına yemek ısmarlamaya başladılar. En önemlisi de, güçlenen sivil toplum kuruluşları, başka hibe destekleri bulmaya başladı” dedi.

Sivil toplum kuruluşlarına sağladıkları desteğin sadece maddi destekle sınırlı kalmadığını belirten Sabancı, onlara aynı zamanda proje yönetimi, bütçe izleme ve iletişim konularında da destek verdiklerini söyledi.