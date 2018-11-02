Sabancı Üniversitesi'nin yeni rektörü Yusuf Leblebici oldu 

İstanbul,2 Kasım (DHA) - Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne (Lozan Federal Teknoloji Enstitüsü) (EPFL) Kürsü Başkanı ve Mikroelektronik Sistemler Laboratuvarı\'nın Direktörü Yusuf Leblebici Sabancı Üniversitesi’nin yeni Rektörü oldu.

Rektörlük görevini Yusuf Leblebici’ye devreden Zehra Sayers ise Sabancı Üniversitesi’nin kurucu kadroları arasında yer almış ve 20 yıldır Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Öğretim Üyeliği, Temel Geliştirme Programı Direktörlüğü ve son olarak da Rektörlük görevlerinde bulundu.

Zehra Sayers, Öğretim Üyesi olarak Sabancı Üniversitesi’nde ve aynı zamanda Almanya Hamburg\'daki EMBL Laboratuvarı\'nda Moleküler Biyoloji dalındaki çalışmalarına devam edecek.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı konu ile ilgili olarak Mütevelli Heyeti adına yaptığı açıklamada:

“Üniversitemizin kuruluş yıllarında özgün ve öncü sistemimizin oluşum sürecinde de emeği geçen, değerli bilim insanı Sayın Leblebici’nin, dünya çapında başarılar kazanarak müthiş tecrübeler edindiği İsviçre’den, Sabancı Üniversitesi’ne Rektör olarak dönmesi çok gurur vericidir. Son derece kıymetli bir bilim insanını, tüm bilim camiasında saygınlığı teslim edilen Lozan Federal Teknoloji Enstitüsündeki görevinden sonra ülkemize kazandırdığımız için çok mutluyuz. Kendisinin rektörlüğünde üniversitemizin hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğine güvenimiz tamdır. Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti olarak Sayın Sayers’e çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, Sayın Leblebici’ye başarılar diliyoruz” dedi. (Fotoğraflı)