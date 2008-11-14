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Bilim / Teknoloji

Sabancı Üniversitesi "kara delikler"i araştıracak

Evrenin en büyük sırlarından kara delikler hakkında önemli bir çalışma başlıyor.

14 Kasım 2008 02:00

Avrupa Birliği'nden 7'nci Çerçeve Programı'ndan kaynak sağlayan 6 üniversite, 4 yıl boyunca Dünya üzerinde sağlanamayan sıcaklıklarda deneyler yapıp kara deliklerin sırlarını çözmeye çalışacak.

Projedeki 6 üniversite arasında Sabancı Üniversitesi'de yer alıyor. 5 milyon YTL'lik destekten faydalanacak olan üniversite ayrıca doktora öğrencisi de yetiştirecek.

Türkiye işi sıkı tuttu

2006'da sona eren 6'ncı çerçeve programına 250 milyon euro katkı yapan Türkiye sadece 4'te 1'lik geri dönüşüm sağlayabilmişti. Diğer bir deyişle Türkiye'nin parasıyla başka ülkelerin bilim adamları araştırma yapmıştı.

Geçen dönemde proje yazımı ve araştırmaların nasıl yapılması gerektiği konusunda tecrübe kazanan Türkiye bu kez işi sıkı tutarak projelerde yer almayı başardı.

2013'e kadar sürecek 7'nci Çerçeve Programı için tam 900 eğitim arasında yapılan seçimde onay alan 60 projenin içinde yer alan kara delik araştırması için 2 buçuk milyon euro'luk bütçe ayrıldı.

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