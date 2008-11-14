Sabancı Üniversitesi "kara delikler"i araştıracak

Avrupa Birliği'nden 7'nci Çerçeve Programı'ndan kaynak sağlayan 6 üniversite, 4 yıl boyunca Dünya üzerinde sağlanamayan sıcaklıklarda deneyler yapıp kara deliklerin sırlarını çözmeye çalışacak.



Projedeki 6 üniversite arasında Sabancı Üniversitesi'de yer alıyor. 5 milyon YTL'lik destekten faydalanacak olan üniversite ayrıca doktora öğrencisi de yetiştirecek.



Türkiye işi sıkı tuttu



2006'da sona eren 6'ncı çerçeve programına 250 milyon euro katkı yapan Türkiye sadece 4'te 1'lik geri dönüşüm sağlayabilmişti. Diğer bir deyişle Türkiye'nin parasıyla başka ülkelerin bilim adamları araştırma yapmıştı.



Geçen dönemde proje yazımı ve araştırmaların nasıl yapılması gerektiği konusunda tecrübe kazanan Türkiye bu kez işi sıkı tutarak projelerde yer almayı başardı.



2013'e kadar sürecek 7'nci Çerçeve Programı için tam 900 eğitim arasında yapılan seçimde onay alan 60 projenin içinde yer alan kara delik araştırması için 2 buçuk milyon euro'luk bütçe ayrıldı.