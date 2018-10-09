Sabancı Topluluğu, "Topyekûn Mücadele Programı"nı destekliyor

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Sabancı Topluluğu, enflasyonla mücadele seferberliğinde destek olmak ve enflasyonu aşağıya çekmek amacıyla; regüle olmayan sektörlerde, üretimi olan ürünlerin satışlarında gereken indirimi yapacak.

Sabancı Topluluğunu, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı Cenk Alper, Sabancı Holding Çimento Grubu Başkanı Tamer Saka, Sabancı Holding CFO’su Barış Oran ve Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil ile temsil edildi.

Sabancı Topluluğunun enflasyon programıyla ilgili açıklamaları şöyle:

\"Türkiye’nin Sabancı’sı olarak, 90 yılı aşkın süredir olduğu gibi bugün de, ülkemizin yaşadığı sorunlarda çözümün bir parçası olmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

\"Enflasyonla mücadele seferberliğine destek olmak ve enflasyonu aşağıya çekmek amacıyla; regüle olmayan sektörlerde, üretimimiz olan ürünlerin satışlarında gereken indirimi yapacağız.

\"Bu yaklaşımın, hem makro hem mikro ekonomik göstergelere olumlu yansımalarını en kısa sürede görmeyi temenni ediyoruz.

\"Geçmişte defalarca başardığımız gibi, yaşanan sıkıntıları birlik ve beraberlik anlayışı içinde hareket ederek yine geride bırakacağımıza yürekten inanıyoruz.\"