Sabancı suikastinin tetikçisi nasıl yakalandı?

Sabancı suikastı zanlısı İsmail Akkol 18 yıl sonra CIA, MİT ve Yunan gizli servisi EYP'nin ortak operasyonuyla yakalandı. DHKP-C'ye Yunanistan'da yapılan baskında örgütün yeni lideri Fevzi Tekin de gözaltına alındı.

Atina’da pazartesi günü bir apartmana düzenlenen baskında 5 kişi gözaltına alındı. Yakalananlardan üçünün, Sabancı suikastı zanlısı İsmail Akkol, Dursun Karataş’ın ölümünün ardından DHKP-C’nin lideri sayılan Hüseyin Fevzi Tekin ile AKP Genel Merkezi’ne saldırıda gözcülük yaptığı öne sürülen Murat Korkut olduğu öğrenildi. Radikal'den Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, DHKP-C’nin Türkiye’ye yönelik saldırı hazırlığında olduğu ve saldırı noktalarından birisinin de ABD’nin Türkiye’deki noktalarından biri olacağı istihbaratı üzerine hücre evine baskın yapıldı. CIA, MİT ve Yunan gizli servisi EYP’nin ortaklaşa yaptığı operasyonla gözaltında alınanların Sabancı suikastı zanlısı 42 yaşındaki İsmail Akkol, Dursun Karataş’ın ölümünden sonra örgütün lideri sayılan 49 yaşındaki Hüseyin Fevzi Tekin olduğu fotoğraf ve DNA örneklerinden de kesinleşti. MİT ve Emniyet istihbarat tarafından hazırlanan DHKP-C’nin 104 kişilik eylemci listesinde bulunan Korkut’un ise fotoğraf eşleşmesinde kimliği henüz netlik kazanmadı.

Takip başlatıldı

Operasyonun fitilini AK Parti Genel Merkezi’ne yapılan saldırı ateşledi. Baskın sırasında yakalanan Murat Korkut’un, Muharrem Karataş’ın AK Parti Genel Merkezi’ne Lav ile saldırısında gözcülük yaptığı ve saldırı sonrası iki şüphelinin Yunanistan’a kaçtığı iddia ediliyor. Eylemden 6 ay sonra ise Muharrem Karataş ve Serdar Polat Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ek binası ile Polisevi’ne roketatarlı saldırı düzenledi. Saldırıdan sonra Karataş polis ile girdiği çatışmada ölü, Polat ise yaralı olarak yakalandı. Yapılan çalışmalarda Murat Korkut’un saldırganlarla birlikte hareket ettiği ve olayda gözcülük yaptığı belirlendi. Bunun üzerine Korkut için takip başlatıldı. MİT ve Emniyet İstihbarat, DHKP-C’nin Muharrem Karataş’ın öldürülmesi ve Serdar Polat’ın da yaralı olarak yakalanmasına misilleme olarak eylem hazırlığına girdiğini rapor etti.

ABD ile ortak operasyon

ABD Büyükelçiliği’ne DHKP-C’li Ecevit Şanlı’nın canlı bomba saldırısı ardından Türkiye ile ortak çalışma yürüten CIA, FBI, MİT ve Yunan gizli servisi EYP bilgi paylaşımına gittiler. Üç ülkenin istihbaratı tarafından yürütülen ortak çalışmada DHKP-C’li Bulut Yayla, ‘canlı bomba’ eylemi için Edirne’den Türkiye’ye giriş yaparken , İstanbul ve Ankara ’ya yönelik bombalı saldırı planlayan ve Adalet Bakanlığı’na bombalı saldırıyı düzenleyen Hasan Biber, Mehmet Yayla ve Ahmet Düzgün Sakız Adası açıklarında şişme botta yakalandı.

5 kişilik ekip gidiyor

Operasyon bilgisinin alınmasından sonra Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire başkanlıklarından görevli sorgu uzmanı terör ve istihbarattan oluşan 5 kişilik ekip Yunanistan’a gitmek üzere hazırlıklara başladı. Gözaltına alınanların Türkiye’deki eylemleri ve haklarındaki suçlamaları içeren dosya hazırlandı. Ayrıca bu bilgiler İnterpol üzerinden de Yunanistan ile paylaşıldı. Şüphelilere Türkiye’den giden dosya üzerinden de sorular yöneltileceği belirtildi. DHKP-C’nin saldırı hedeflerinden birinin de ABD toprakları olduğu iddiası üzerine de FBI ve CIA ajanlarının da sorguya katılacağı öğrenildi. Geçen aylarda Sakız Adası açıklarında seyreden şişme botta yakalanan DHKP-C’lilerin sorgusuna FBI ve CIA ajanlarının yanı sıra Türkiye’den 2’si MİT elemanı 7 kişilik ekipte katılmıştı.

İade dosyası gidecek

Türkiye, gözaltına alınan DHKP-C’lilerin Yunanistan’daki yargılamalarının ardından iadeleri için de çalışmalara başladı. İade amaçlı hazırlanacak dosya için Türk Interpolü’nden gözaltındaki DHKP-C’lilerle ilgili suçlamalar, istihbarat dosyaları, Türkiye’de işledikleri suçlarla ilgili belge ve bilgilerin dosyaya konulmak üzere hazırlandığı kaydedildi.

Kırmızı bültenle aranıyordu

Sabancı Center’a 1996 yılında Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar’ın yaptığı saldırıda, Özdemir Sabancı, Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe hayatını kaybetmişti. Suikast sonrası İsmail Akkol, Sabancı Center’da ‘çaycı’ olarak çalışan Fehriye Erdal’la birlikte yurtdışına kaçmıştı. Akkol için, kırmızı bülten çıkarılmıştı. Akkol’un izi 2000’li yılların başında Belçika’da bulunmuştu. Erdal ile birlikte Belçika’da yaşayan Akkol’un daha sonra Yunanistan’a gittiği tespit edilmişti. Eylemin diğer tetikçisi Mustafa Duyar ise 1996’da Suriye’de Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği’ne teslim olmuş Türkiye’ye getirildikten sonra Afyon Cezaevi’nde öldürülmüştü.

Fevzi Tekin, Dursun Karataş’ın veliahtı

2008 yılında ölen Dursun Karataş sonrası DHKP-C’nin lideri konumundaki Hüseyin Fevzi Tekin örgütte ‘Abi’ adıyla biliniyor. İstanbul Kartal doğumlu Tekin’in eski başbakanlardan Nihat Erim cinayetinde adı geçti. Tekin 1999’da Fatih’te iki kamu binasına yapılan bombalı eylemlerden sonra yakalandı. Kandıra Cezaevi’ndeki ölüm orucundan sonra şartlı tahliye oldu ve kayıplara karıştı. Ayrıca, örgüt üyesi Adnan Temiz’in cezaevinde öldürülmesi olayına da adı karıştı.

Cephanelik gibi

25, 33 ve 41 yaşındaki üç Türk vatandaşının daha yakalandığı operasyonun yapıldığı evde 1 Kalaşnikov tüfek ve 3 şarjör, 1 adet UZİ tipi ve 1 adet Scorpion tipi silah. 1 adet Browning tipi tabanca, 1 adet 7.65 mm’lik tabanca, 1 adet CZ tipi tabanca, 1 adet susturucu, 2 adet F1 tipi el bombası, 6.35 kilo jelatin dinamit, çok sayıda mermi, 3 adet bilgisayar, Atina, Dedeağaç ve Türkiye haritaları, DHKP-C bereleri ve örgütün bazı fotoğrafları ele geçirildi.