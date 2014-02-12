Sabancı'nın tetikçisi Atina'da yakalandı

Atina’da önceki gün bir apartmana düzenlenen baskında ele geçirilen dört kişiden ikisinin, Sabancı suikastı zanlısı İsmail Akkol ve Dursun Karataş’ın ölümünün ardından DHKP-C’nin lideri sayılan Hüseyin Fevzi Tekin olduğu öğrenildi.

Hürriyet'ten Yorga Kirbaki'nin haberine göre, Yunan polisinin pazartesi günü Atina’daki Gizi semtindeki Genadiu Sokağı 43 numaralı apartmanın bir dairesine düzenlenen baskında yakalanan 4 DHKP-C üyesinden 3’ünün Sabancı suikastı zanlısı İsmail Akkol (42), Dursun Karataş’ın ölümünden sonra örgütün lideri sayılan Hüseyin Fevzi Tekin (49) ve geçen yıl Ak Parti genel merkezine düzenlenen saldırıda adı geçen Murat Korkut (32) olduğu öğrenildi.

Ankara'dan ekip gidiyor

Yunan Anti Terör Timi’nin önceki gün gerçekleştirdiği operasyonla ilgili yetkililer Türk Emniyeti’ni bilgilendirdi. Operasyon bilgisinin alınmasından sonra MİT, Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarından oluşturulan özel ekip, Yunanistan’a gitmek üzere hazırlıklara başladı. Özel ekibin önümüzdeki günlerde Yunanistan’a gitmesi bekleniyor.

Yunan polisinden sızan bilgiye göre, sahte Bulgar kimliği ile yakalanan Tekin, Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan tarafından da “kırmızı bülten” ile aranıyordu. Tekin, 2011’de Selanik’te el bombası imal edilirken meydana gelen patlamadan sonra şüpheli olarak yakalanmış ancak serbest bırakılmıştı. Tekin’in yakalanması ile DHKP-C’nin lider kadrosunun Yunanistan’ı üs edindiği de anlaşıldı. Geçen yıl lider kadrodan Hasan Biber ve Mehmet Yayla mühimmat yüklü bir şişme botla Türkiye’ye giderken Sakız Adası açıklarında yakalanmışlardı. Yunan mahkemeleri, Türkiye’nin iade taleplerini reddetmişti. Ayrıca, Sakız Adası’ndaki operasyonda botta ele geçirilen silahta Tekin’in parmak izleri bulunmuştu.

Dursun Karataş’ın veliahtı

2008 yılında ölen Dursun Karataş sonrası DHKP-C’nin lideri konumundaki Hüseyin Fevzi Tekin örgütte “Abi” adıyla biliniyor. İstanbul Kartal doğumlu Tekin’in eski başbakanlardan Nihat Erim cinayetinde adı geçti. DHKP-C’de ‘Her beladan sıyrılmayı bilen adam’ olan şöhret yapan Tekin 1999’da Fatih’de iki kamu binasına yapılan bombalı eylemlerden sonra yakalandı. Kandıra Cezaevi’ndeki ölüm orucundan sonra şartlı tahliye oldu ve kayıplara karıştı. Ayrıca, örgüt mensubu Adnan Temiz’in cezaevinde öldürülmesi olayına da adı karıştı.

Kırmızı bültenle aranıyordu

İsmail Akkol, 1972 Malatya Arguvan, Koyunlu köyü doğumlu. Sabancı Center’da “çaycı” olarak çalışan Fehriye Erdal’la birlikte yurtdışına kaçan İsmail Akkol için, Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Interpol’ün kırmızı bülteni çıkarılmıştı. 9 Ocak 1996 tarihinde Sabancı Center’ın 25’inci katında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, Toyota SA Genel Müdürü Haluk Görgün ve başkanlık sekreteri Nilgün Hasefe öldürülmüştü.

Cephanelik gibi

25, 33 ve 41 yaşındaki üç Türk vatandaşının daha tutuklandığı operasyonda 1 adet kalaşnikof tüfek ve 3 şarjör, 1 adet UZİ tipi ve 1 adet Scorpion tipi silah. 1 adet Browning tipi tabanca, 1 adet 7.65 mm’lik tabanca, 1 adet CZ tipi tabanca, 1 adet susturucu, 2 adet F1 tipi el bombası, 6.35 kilo jelatin dinamit, çok sayıda mermi, 3 adet bilgisayar, Atina, Dedeğaç ve Türkiye haritaları, DHKP-C bereleri ve örgütün bazı fotoğrafları ele geçirildi.

DHKP-C üyesi Mustafa Duyar, Özdemir Sabancı cineytinin ardından Karagümrük Çetesi tarafından Afyon Cezaevi’nde silahla öldürülmüştü.