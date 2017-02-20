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Sabancı suikastı faillerinden Fehriye Erdal'a 15 yıl hapis cezası

Belçika'da gıyabında yargılanan Fehriye Erdal'a ayrıca 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası da verildi

20 Şubat 2017 14:55

Belçika'da gıyabında yargılanan Özdemir Sabancı suikastı sanıklarından, DHKP-C örgütü üyesi Fehriye Erdal için Türkiye'deki işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapis cezası aldı.

DHA'nın haberine göre, Brugge Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Erdal'a ayrıca 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası da verildi.

Sabancı Center cinayetlerini DHKP-C'li İsmail Akkol ve Mustafa Duyar ile birlikte işlemekle suçlanan Fehriye Erdal, olayın ardından İsmail Akkol ile birlikte yurt dışına gitmiş, Belçika'ya yerleşmişti. Yakalanan Mustafa Duyar ise 1999 yılında cezaevinde öldürüldü. Yunanistan'da yargılanıp serbest bırakılan Akkol da Türkiye'ye girince yakalanmıştı. Fehriye Erdal 1999'da sahte pasaportla Belçika'da yakalanıp yargılanmış ancak daha sonra ev hapsindeyken firar etmişti.

Aralık ayında yapılan duruşmada savcı, Erdal hakkında 30 yıl ağırlaştırılmış hapis ve 15 yıl ek güvenlik tedbiri istemişti.

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