-''Sabancı Sanat Ödülleri'' sahiplerini buldu İSTANBUL (A.A) - 01.11.2011 - Sabancı Vakfınca bu yıl 18'incisi düzenlenen ''2011 Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri'', törenle sahiplerini buldu. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki tören, merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın sanatla ilgili görüşlerini yansıtan kısa bir belgesel filmin gösterimiyle başladı. Törende konuşan Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı, belgeseli izlerken çok duygulandığını belirterek, her yıl ödüllerin sahiplerini bulacağı bugünü büyük bir heyecanla beklediklerini söyledi. Eşi Sakıp Sabancı'nın, sanatı ve sanatçıları seven, saygı duyan bir kişi olduğunu dile getiren Türkan Sabancı, ''Sakıp Sabancı, toplumun, sanatçıların omuzlarında, sanat ile yükseleceğine inanırdı. Sanatçıların desteklenmesini çok önemserdi. Sanat ödüllerini onun adına nesiller boyu sürdürmek en büyük arzumuz'' dedi. Sakıp Sabancı'nın, özellikle hat, resim ve heykel sanatına büyük ilgi duyduğunu ve bu sanatların desteklenmesi gerektiğini ifade ettiğini kaydeden Türkan Sabancı, onun bu mirasına sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi. Türkan Sabancı, genç sanatçıları desteklemeye ve onların başarılarını alkışlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Caner Karavit de Sabancı Vakfı'nın, üniversitenin resim, heykel ve geleneksel Türk sanatları bölümlerinden ilk üç dereceyle mezun olan öğrencileri ödüllendirdiğini belirterek, verilen bu ödüllerin genç sanatçılara önemli destek olduğunu ifade etti. Karavit, bugüne kadar üniversiteden 162 öğrencinin ödül almaya hak kazandığını aktardı. Törende, ödül alan mezun öğrenciler adına konuşan Heykel bölümü öğrencisi Uğur Savaş da genç sanatçıları teşvik eden bu ödüllerin ülke adına büyük yarar sağlayacağını düşündüğünü kaydetti. Konuşmaların ardından, MSGSÜ'nün resim, heykel ve geleneksel Türk sanatları bölümlerinden ilk 3'e girerek mezun olan 9 öğrenciye ''Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri'', Türkan Sabancı tarafından sunuldu. Ödül alan mezun öğrenciler de Türkan Sabancı'ya yapıtlarını hediye etti. 2011 Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri, sırasıyla Resim bölümünden Gökçe Erhan, Refik Doğuhan Özgün ve Begüm Mütevellioğlu'na, Heykel bölümünden Barış İlkhan, Caner Karakaş ve Uğur Savaş'a, Geleneksel Türk Sanatları bölümünden ise Tuğba Başak, Songül Avşar ve Hilal Zeynep Çakın'a verildi. Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri kapsamında, birinciler 40'ar, ikinciler 25'er ve üçüncüler ise 15'er cumhuriyet altını olmak üzere, toplam 240 cumhuriyet altını değerinde Türk lirası ile ödüllendirildi.